50 Cent w Warszawie. Szczegóły koncertu na PGE Narodowym

Koncert 50 Centa na PGE Narodowym to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych tego lata. Bramy stadionu zostaną otwarte o godzinie 18. Sam koncert 50 Centa zaplanowany jest na godzinę 21:30. Będzie to jego szósty występ w Polsce.

Kim jest 50 Cent? Od ulic Queens po światowe sceny

Curtis James Jackson III, znany jako 50 Cent, to postać, której życie mogłoby posłużyć za scenariusz filmowy. Urodzony i wychowany w nowojorskiej dzielnicy Queens, w młodości handlował narkotykami.

W 2000 roku cudem przeżył postrzelenie dziewięcioma kulami. Te trudne doświadczenia ukształtowały jego charakter i wpłynęły na jego twórczość. Przełom w jego karierze nastąpił w 2003 roku, kiedy to, dzięki wsparciu Eminema i Dr. Dre, wydał debiutancki album „Get Rich or Die Tryin’”. Album ten stał się światowym hitem, sprzedając się w milionach egzemplarzy i katapultując 50 Centa na szczyt list przebojów.

Utrudnienia w komunikacji miejskiej podczas koncertu 50 Centa

W związku z organizacją koncertu zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej:

Zawieszenie przystanku Rondo Waszyngtona 01: W związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię al. Poniatowskiego na wysokości przystanku Rondo Waszyngtona 01 (w kierunku mostu Poniatowskiego), przystanek ten ulega zawieszeniu. W jego zastępstwie uruchomiony zostanie przystanek zastępczy Rondo Waszyngtona 51, zlokalizowany ok. 30 m przed podstawową lokalizacją.

Zmiany w funkcjonowaniu przystanków Wybrzeże Szczecińskie 01 i 02: Od godziny 18:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej zmienia się charakter przystanków Wybrzeże Szczecińskie 01 i 02 dla linii 146 i 147 z warunkowych na stałe.

Trasy objazdowe dla linii 102, 146, 147 i 202: W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Sokolą na odcinku Zamoście-Wybrzeże Szczecińskie (przy nasypie kolejowym), autobusy linii 102, 146, 147 i 202 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Dodatkowe kursy linii 7: Od ok. godz. 18:00 w przypadku zwiększonej liczby pasażerów uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 7 na trasie Pl. Starynkiewicza 05 – Al. Zieleniecka 11.

Ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego: Na ok. 15 min przed zakończeniem koncertów, planowanym na godz. 23:00, może nastąpić zamknięcie dla ruchu ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego. W takim przypadku tramwaje i autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Komunikacja zastępcza i dodatkowe kursy po koncercie

Po zakończeniu koncertu uruchomiona zostanie komunikacja rozwozowa, aby ułatwić uczestnikom powrót do domów:

Metro: Uruchomione zostaną dodatkowe pociągi na linii M2.

Tramwaje: Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 9 oraz 26.

Autobusy: Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 138 i 509.

