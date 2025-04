Afera o "abonament na piwo" w Żabce. Jan Śpiewak zawiadamia prokuraturę. Spółka odpowiada

Kontrowersyjna promocja na alkohol w Żabce

W związku ze zbliżającą się majówką, Żabka ruszyła z promocją, która pozwala na zakup 24 piw w cenie 12. Od lat podobne okazje oferują pozostałe sieci sklepów, więc nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie kontrowersyjna forma: akcja, dostępna dla użytkowników aplikacji Żappka, umożliwia odbiór zakupionych towarów przez 20 dni, z ograniczeniem do jednej wizyty dziennie. "Aktywowany Pakiet w Aplikacji w dniu 30 kwietnia 2025 r. będzie aktywny do 20 maja 2025 r." - czytamy w regulaminie.

Cena pakietu waha się od 30 zł do 72 zł lub od 36 zł do 84 zł, w zależności od marki piwa. Promocja obejmuje zarówno piwa alkoholowe, jak i bezalkoholowe i trwa do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.

Już w ubiegłym roku Żabka wyszła z podobną promocją: 10 piw przez 20 dni. Wtedy sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, informowało RadioZET. Spółka komentowała, że "promocja nie spełnia formy abonamentu, ponieważ jest jednorazowa i nie odnawia się automatycznie".

Jan Śpiewak zawiadamia prokuraturę. "Abonament na alkoholizm"

Promocja na alkohol spotkała się z ostrą krytyką ze strony części internautów. W poniedziałek 28 kwietnia aktywista Jan Śpiewak zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie akcji Żabki. Zarzuca on spółce promowanie alkoholizmu. Nie przebiera w słowach:

"Jako fundacja Bezpieczna Polska składamy zawiadomienie do prokuratury na zarząd Żabki. Ich promocyjny abonament to naprawdę abonament na alkoholizm."

Według Śpiewaka, działania Żabki "wyraźnie przekraczają dozwolone ramy reklamy piwa określone w ustawie i zmierzają do zwiększenia spożycia napojów alkoholowych, czym wypełniają znamiona przestępstwa z art. 45 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi."

- To kondycjonowanie behawioralne, które ma przyzwyczaić do codziennego picia. To jest kolejny raz, gdy wielkie sieci handlowe łamią prawo. Ustawa jasno zakazuje wprowadzania promocji, które prowadzą do zwiększenia spożycia alkoholu. Jeśli ktoś wypije te 24 piwa w 20 dni, pije codziennie, to ma poważny problem alkoholowy. Prokuratura i politycy powinni się tym zająć, ponieważ ich obojętność wobec tego, co się dzieje, jest niesamowita - dodaje w rozmowie z se.pl. - Teraz w okresie majówki znowu będziemy słyszeć o pijanych kierowcach, utopieniach i hospitalizacjach z powodu przepicia. Czas zacząć respektować istniejące przepisy prawa.

Promocja Żabki niezgodna z prawem? Oświadczenie spółki

To, czy promocja Żabki jest zgodna z prawem, oceni prokuratura. Na naszą prośbę spółka wystosowała oświadczenie w sprawie. Zaprzecza, by doszło do naruszenia ustawy:

"Oferta pakietów piwnych, dostępna w aplikacji, nie narusza obowiązujących przepisów, szczególnie warunków i zasad dotyczących reklamy i promocji piwa określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oferta nie stanowi publicznej promocji. Jest kierowana wyłącznie do zamkniętej grupy pełnoletnich i zalogowanych użytkowników aplikacji mobilnej Żappka. W swoim założeniu nie odbiega od powszechnie stosowanej praktyki rynkowej i jest oparta o wielosztukowy model sprzedaży" - czytamy.