Afrykański upał i potężna burza. Ostrzeżenia IMGW dla Warszawy

Fala upałów ogarnęła Polskę! IMGW ostrzega przed wysokimi temperaturami, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, zwłaszcza dla osób starszych i dzieci.

„Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę (02.07) od 30°C do 33°C, w czwartek (03.07) od 33°C do 36°C.”

Synoptycy przewidują, że temperatura w niektórych regionach kraju może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza! Noce również będą trudne, z temperaturami minimalnymi od 15°C do 18°C.

Burze z gradem

Oprócz upałów, IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą one także Warszawy i województwa mazowieckiego.

„Lokalnie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do około 15 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h. Możliwy grad. Silniejsze porywy wiatru mogą wystąpić także poza burzami.”

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem i silnym wiatrem występuje w godzinach popołudniowych i wieczornych. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność i unikać przebywania na otwartej przestrzeni podczas burzy.

Oto kilka porad, jak przetrwać te ekstremalne warunki pogodowe:

pij dużo wody, aby uniknąć odwodnienia,

unikaj przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia,

noś lekką i przewiewną odzież,

zadbaj o odpowiednią wentylację w pomieszczeniach,

w czasie burzy znajdź bezpieczne schronienie,

unikaj parkowania pod drzewami i liniami energetycznymi.

W Warszawie, dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, znajdziecie poidełka w kształcie studni miejskiej, zwane "Grubą Kaśką". To idealne rozwiązanie na upalne dni! Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dba o to, aby woda była czysta i zdatna do picia.

Oto lista lokalizacji poidełek w Warszawie:

ŻOLIBORZ:

al. Wojska Polskiego 32

ul. Krasińskiego (przy pl. Wilsona)

ul. Krasińskiego (róg ul. Kaniowskiej)

ul. Wybrzeże Gdyńskie (park Kępa Potocka)

ŚRÓDMIEŚCIE:

na Bulwarze Karskiego – przy ławce za tarasem widokowym, przy moście Śląsko-Dąbrowskim, przy leżakach/tarasach drewnianych,

na Bulwarze Pattona – przy moście Świętokrzyskim, przy Syrence, przy szklanym pawilonie, przy Centrum Nauki Kopernik (w pobliżu masztów), pod pergolą (koło rzeźb – ryb i fontanny)

WILANÓW:

skrzyżowanie ul. Sytej z Vogla

skrzyżowanie al. Rzeczpospolitej z Branickiego

OCHOTA:

ul. Wawelska obok kładki dla pieszych

skrzyżowanie ul. Grójeckiej z Dickensa

pl. Narutowicza

PRAGA-PÓŁNOC:

ul. Jagiellońska 54

pl. Hallera 9

TARGÓWEK:

skwer ks. Golędzinowskiego

park Wiecha

ul. Unicka/Handlowa

ul. Kondratowicza 25

ul. Kondratowicza/ Łabiszyńska

WOLA:

ul. Anielewicza 22