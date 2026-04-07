Akcja saperów w centrum Warszawy. Na budowie odkopali potężny niewybuch! Zamknięto ulice

Alicja Franczuk
2026-04-07 13:32

Niepokojące doniesienia z Warszawy. Przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicz i Jasnej podczas prac budowlanych znaleziono pocisk artyleryjski pochodzący prawdopodobnie z czasów drugiej wojny światowej. Niewybuch zawsze stanowi ogromne zagrożenie. Na miejsce wezwano saperów. Teren odgrodzono.

Niewybuch w centrum Warszawy

Niepokojące znalezisko we wtorkowy ranek (7 kwietnia) odkryli pracownicy prowadzący roboty budowlane w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Jasnej w samym centrum Warszawy. Po przyjeździe na miejsce policjanci dokonali wstępnej oceny znaleziska i zakwalifikowali je jako pocisk z czasów II Wojny Światowej.

Takie znalezisko zawsze stanowi wielkie zagrożenie. Teren został więc wygrodzony, a okolica zabezpieczona. Policja zamknęła dla ruchu między innymi ulicę Sienkiewicza oraz ulicę Jasną od strony ulicy Świętokrzyskiej. Na miejsce wezwano też saperów, którzy zajęli się niewybuchem.

Polecany artykuł:

Pijana strażniczka miejska za kółkiem radiowozu. Zaskakujący finał policyjnej k…

Utrudnienia w centrum Warszawy

Jak przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji, na czas działania wojskowych saperów ewakuowano kilkadziesiąt osób. 

Na miejscu nie ma już utrudnień. Sytuacja została opanowana a zagrożenie zlikwidowane.

Niewybuchy na iławskim osiedlu. Ewakuowano 57 rodzin
NIEWYBUCH
ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA