Akcja saperów w centrum Warszawy. Na budowie odkopali potężny niewybuch! Zamknięto ulice

Niewybuch w centrum Warszawy

Niepokojące znalezisko we wtorkowy ranek (7 kwietnia) odkryli pracownicy prowadzący roboty budowlane w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Jasnej w samym centrum Warszawy. Po przyjeździe na miejsce policjanci dokonali wstępnej oceny znaleziska i zakwalifikowali je jako pocisk z czasów II Wojny Światowej.

Takie znalezisko zawsze stanowi wielkie zagrożenie. Teren został więc wygrodzony, a okolica zabezpieczona. Policja zamknęła dla ruchu między innymi ulicę Sienkiewicza oraz ulicę Jasną od strony ulicy Świętokrzyskiej. Na miejsce wezwano też saperów, którzy zajęli się niewybuchem.

Utrudnienia w centrum Warszawy

Jak przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji, na czas działania wojskowych saperów ewakuowano kilkadziesiąt osób.

Na miejscu nie ma już utrudnień. Sytuacja została opanowana a zagrożenie zlikwidowane.

