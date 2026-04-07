Pijana strażniczka miejska za kółkiem radiowozu. Zaskakujący finał policyjnej kontroli na Białołęce

Zatrzymany wóz Straży Miejskiej w Warszawie. Funkcjonariuszka była pijana

Stołeczna policja prowadziła w Wielkanoc standardowe działania prewencyjne. Rano 5 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną, mundurowi zorganizowali na terenie warszawskiej Białołęki punkt pomiaru trzeźwości dla kierowców. W pewnym momencie do kontroli drogowej wytypowano oznakowany samochód należący do Straży Miejskiej.

Rezultat testu na trzeźwość wprawił interweniujących funkcjonariuszy w osłupienie. Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis Miejski Reporter, kobieta kierująca służbowym radiowozem wydmuchała 0,36 promila alkoholu. W świetle przepisów drogowych, taki pomiar klasyfikuje się jako stan po użyciu alkoholu i stanowi karalne wykroczenie.

Szybkie zwolnienie z pracy. Strażniczka z Białołęki traci stanowisko po kontroli drogowej

Incydent mający miejsce podczas działań „trzeźwy poranek” na ulicy Płochocińskiej doczekał się natychmiastowych kroków dyscyplinarnych. We wtorek 7 kwietnia biuro prasowe stołecznej Straży Miejskiej poinformowało, że umowa z nietrzeźwą funkcjonariuszką został w trybie pilnym zerwany i nie jest ona już pracownikiem formacji.

- W naszej formacji nie ma tolerancji dla pełnienia służby po spożyciu alkoholu - zapewniają przedstawiciele referatu prasowego stołecznej Straży Miejskiej.

Wiem, że można w kilka dni stracić wszystko. Strażnik miejski, który wzrusza