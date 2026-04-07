Podpaliła włosy fotomodelce i uciekła! Dramat na Dworcu Centralnym w Warszawie

Alicja Franczuk
2026-04-07 10:06

Szokujący incydent na Dworcu Centralny w Warszawie. Nieznajoma kobieta podpaliła włosy fotomodelce i uciekła! „Cieszę się, że nie mam poparzonej twarzy i że kurtka, którą miałam na sobie, również nie zajęła się ogniem" - wyznała po zdarzeniu poszkodowana w emocjonalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Z początkiem kwietnia policja poinformował o zatrzymaniu 35-letniejUkrainki.

Odpowie za podpalenie włosów

Autor: Komisariat Kolejowy Policji; Aquatarkus/ Shutterstock
  • W sobotę, 17 stycznia, około godziny 16:40 na Dworcu Centralnym w Warszawie nieznana kobieta podpaliła włosy fotomodelce i uciekła.
  • Poszkodowana straciła pięć centymetrów włosów, ale podkreśliła, że cieszy się z braku poważniejszych obrażeń, takich jak poparzenia twarzy czy ciała.
  • Po dwóch miesiącach od zdarzenia policja zatrzymała 35-letnią Ukrainkę, Natalię S., podejrzewaną o ten czyn, a sąd wydał postanowienie o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
  • Natalia S. usłyszała zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania groźby pozbawienia życia, za co grozi jej do 3 lat więzienia.

Do szokującego zdarzenia doszło około godz. 16:40 w sobotę, 17 stycznia, na terenie hali kasowej dworca PKP Warszawa Centralna. Poszkodowana kobieta opisała swoją historię w mediach społecznościowych. Z jej relacji wynika, że zjechała widną z pierwszego piętra i podeszła do elektronicznego spisu pociągów, który znajduje się praktycznie naprzeciwko tej windy.

"I w tym momencie ktoś puknął mnie w plecy. Spojrzałam na torebkę, którą miałam przewieszoną na przodzie, czy nie zostałam okradziona. Odwróciłam głowę i widzę kobietę, która dosyć szybkim tempem zmierza w kierunku wyjścia od strony ulicy Emilii Plater. Ale niestety poczułam okropny smród spalenizny, więc byłam święcie przekonana, że ktoś mi wrzucił petardę pod nogi. Przesunęłam się parę metrów dalej i jak się okazało, to płonęły moje włosy" - opowiada na nagraniu.

Uwagę, że coś się dzieje, zwróciła kobiecie grupa nastolatków w wieku 14-16 lat. Młodzi ludzie podeszli do niej i powiedzieli, że "pani, która przed chwilą uciekała, podpaliła jej kitkę".

Kobieta zgłosiła sprawę na policję. "Straciłam pięć centymetrów włosów, bo one były mierzone na komisariacie. W całej tej sytuacji o te włosy nie chodzi. Tylko chodzi o podpalenie kogoś 'na żywca'. Cieszę się, że nie mam poparzonej twarzy, ciała. Że kurtka, którą miałam na sobie, również nie zajęła się ogniem" - podsumowała na nagraniu.

Polecany artykuł:

Policyjny Black Hawk w akcji! Kontrterroryści o świcie na dachu jednego z budyn…

Przełom w sprawie

Tuż po świętach wielkanocnych policja przekazała nowe informacje w tej sprawie. - Trudna praca operacyjna w tym zbieranie i zabezpieczanie materiału dowodowego pozwoliło na ustalenie tożsamości kobiety podejrzewanej o popełnienie tego czynu - poinformował asp.szt. Artur Wojdat z Komisariatu Kolejowego Policji. 35-letnia Ukrainka, Natalia S., została zatrzymana. W środę, 1 kwietnia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu kobiety. - Usłyszała ona zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania groźby pozbawienia życia wobec innej osoby - przekazał asp.szt. Wojdat. Najbliższe 3 miesiące 35-latka spędzi za kratkami. Grozi jej trzyletnia odsiadka.

Polecany artykuł:

Atak nożem na warszawskich działkach. Ranny 41-latek
Dyrektor krakowskiego liceum kazał uczniowi zgolić włosy
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Pokój Zbrodni
Zabił teściów i żonę, był w zmowie z Ukraińcem. Koszmarna Wielkanoc | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
DWORZEC CENTRALNY
FOTOMODELKA