Alarm na Uniwersytecie Warszawskim. Przypadki zakażenia groźnym wirusem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-15 14:06

Na Uniwersytecie Warszawskim odnotowano przypadki zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu A (WZW A), potocznie zwanym żółtaczką pokarmową. Władze uczelni podjęły działania profilaktyczne, apelując o zachowanie szczególnej higieny. Czym jest WZW A i jak się przed nim chronić?

Uniwersytet Warszawski

i

Autor: Kenneth Lee flickr.com/ Pixabay.com Uniwersytet Warszawski
Super Express Google News
  • Na Uniwersytecie Warszawskim wykryto przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A), co skłoniło władze do podjęcia działań prewencyjnych.
  • Uczelnia apeluje o szczególną higienę, a Sanepid wydał zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.
  • Jakie są objawy choroby i najskuteczniejsze metody ochrony przed zakażeniem?

Groźny wirus na terenie Uniwersytetu Warszawskiego

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (Hepatitis A Virus - HAV) na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w środę (14 stycznia) zaapelował o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie szerzenia się zakażenia. Informacja pojawiła się na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku.

W grudniu na Uniwersytecie Warszawskim odnotowano dwa przypadki zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV). W związku z tym we wszystkich jednostkach uczelni podjęto działania profilaktyczne. Dotyczą one m.in. zasad higieny, korzystania z przestrzeni wspólnych, współpracy z Inspektoratem BHP i stosowania zaleceń Sanepidu.

Tym samolotem lecą wirusy nad Warszawą. Pierwszy taki transport w Polsce

Polecany artykuł:

Zmutowany wirus polio w Warszawie. Wiadomo, skąd może pochodzić

Żółtaczka pokarmowa - czym jest wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), potocznie określane jako „żółtaczka pokarmowa”, „żółtaczka typu A”, to choroba wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (Hepatitis A Virus - HAV) z rodziny Picornaviridae. Każda osoba nieuodporniona może ulec zakażeniu.

Zachorowania u dzieci przebiegają zwykle bezobjawowo lub skąpoobjawowo, osoby dorosłe chorują na ogół pełnoobjawowo. Ze względu na cięższy przebieg u dorosłych WZW typu A jest szczególnie groźne dla kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku oraz chorych na przewlekłą chorobę wątroby. 

Objawy WZW A - na co zwrócić uwagę?

Choroba WZW A (przede wszystkim u osób dorosłych) charakteryzuje się nagłym początkiem i wyraźnymi objawami, takimi jak:

  • objawy grypopodobne (w pierwszym okresie),
  • objawy ze strony układu pokarmowego: odbijanie, zgaga, nudności, wzdęcia, uczucie wczesnej sytości,
  • ciemny mocz, blade stolce, żółtaczka (zażółcenie skóry, białkówek oczu, błon śluzowych).

Okres inkubacji (tj. od zakażenia do wystąpienia objawów) wynosi średnio 28-30 dni (zakres od 15 do 50 dni). Osoba chora wydala duże ilości wirusa wraz z kałem nawet przez kilka tygodni, przy czym wydalanie wirusa może zacząć się od 2 do 3 tygodni przed wystąpieniem żółtaczki (lub zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych), czyli w czasie, gdy osoba ta wydaje się jeszcze zdrowa, do ok. 1 tygodnia po wystąpieniu objawów - informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Rozprzestrzenianie HAV - jak można się zarazić?

Do zakażenia może dojść przez:

  • kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte ręce po wyjściu z toalety),
  • kontakty seksualne, zwłaszcza analne, z osobą zakażoną lub chorą,
  • poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców i warzyw, owoców morza, produktów niepoddanych odpowiedniej obróbce) i skażonej wody.

Czynniki ryzyka zachorowania:

  • bliski kontakt z chorym (zwłaszcza wspólne mieszkanie),
  • kontakt domowy lub zawodowy z dziećmi uczęszczającymi do żłobka lub przedszkola,
  • podróż do kraju endemicznego występowania HAV,
  • spożywanie owoców morza, zwłaszcza skorupiaków i surowych ostryg,
  • seksualne kontakty analne,
  • usuwanie odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz konserwacja służących do tego urządzeń.

Profilaktyka - jak chronić się przed WZW A?

Aby zapobiegać występowaniu chorób przenoszonych drogą pokarmową, w tym WZW A, zawsze należy przestrzegać tzw. 5 kroków do bezpiecznej żywności (zalecenia WHO): utrzymuj czystość, oddzielaj żywność surową od ugotowanej, gotuj dokładnie, utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze, używaj bezpiecznej wody i żywności.

Najlepszym sposobem zapobiegania zachorowaniu na wirusowe zapalenie wątroby typu A są szczepienia ochronne. Odporność po szczepieniu jest długotrwała (ok. 20 lat). 

Źródło: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW; WHO, Główny Inspektorat Sanitarny

Polecany artykuł:

6500 ton toksycznych odpadów pod Warszawą. Mieszkańcy alarmują. „Żyjemy na tyka…
6500 ton toksycznych odpadów pod Warszawą. Mieszkańcy alarmują. „Żyjemy na tykającej bombie”
18 zdjęć
Sonda
Czy szczepisz swoje dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WZW A
ŻÓŁTACZKA