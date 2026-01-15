Alarm na Uniwersytecie Warszawskim. Przypadki zakażenia groźnym wirusem

Na Uniwersytecie Warszawskim wykryto przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A), co skłoniło władze do podjęcia działań prewencyjnych.

Uczelnia apeluje o szczególną higienę, a Sanepid wydał zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.

Jakie są objawy choroby i najskuteczniejsze metody ochrony przed zakażeniem?

Groźny wirus na terenie Uniwersytetu Warszawskiego

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (Hepatitis A Virus - HAV) na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w środę (14 stycznia) zaapelował o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie szerzenia się zakażenia. Informacja pojawiła się na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku.

W grudniu na Uniwersytecie Warszawskim odnotowano dwa przypadki zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV). W związku z tym we wszystkich jednostkach uczelni podjęto działania profilaktyczne. Dotyczą one m.in. zasad higieny, korzystania z przestrzeni wspólnych, współpracy z Inspektoratem BHP i stosowania zaleceń Sanepidu.

Żółtaczka pokarmowa - czym jest wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), potocznie określane jako „żółtaczka pokarmowa”, „żółtaczka typu A”, to choroba wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (Hepatitis A Virus - HAV) z rodziny Picornaviridae. Każda osoba nieuodporniona może ulec zakażeniu.

Zachorowania u dzieci przebiegają zwykle bezobjawowo lub skąpoobjawowo, osoby dorosłe chorują na ogół pełnoobjawowo. Ze względu na cięższy przebieg u dorosłych WZW typu A jest szczególnie groźne dla kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku oraz chorych na przewlekłą chorobę wątroby.

Objawy WZW A - na co zwrócić uwagę?

Choroba WZW A (przede wszystkim u osób dorosłych) charakteryzuje się nagłym początkiem i wyraźnymi objawami, takimi jak:

objawy grypopodobne (w pierwszym okresie),

objawy ze strony układu pokarmowego: odbijanie, zgaga, nudności, wzdęcia, uczucie wczesnej sytości,

ciemny mocz, blade stolce, żółtaczka (zażółcenie skóry, białkówek oczu, błon śluzowych).

Okres inkubacji (tj. od zakażenia do wystąpienia objawów) wynosi średnio 28-30 dni (zakres od 15 do 50 dni). Osoba chora wydala duże ilości wirusa wraz z kałem nawet przez kilka tygodni, przy czym wydalanie wirusa może zacząć się od 2 do 3 tygodni przed wystąpieniem żółtaczki (lub zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych), czyli w czasie, gdy osoba ta wydaje się jeszcze zdrowa, do ok. 1 tygodnia po wystąpieniu objawów - informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Rozprzestrzenianie HAV - jak można się zarazić?

Do zakażenia może dojść przez:

kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte ręce po wyjściu z toalety),

kontakty seksualne, zwłaszcza analne, z osobą zakażoną lub chorą,

poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców i warzyw, owoców morza, produktów niepoddanych odpowiedniej obróbce) i skażonej wody.

Czynniki ryzyka zachorowania:

bliski kontakt z chorym (zwłaszcza wspólne mieszkanie),

kontakt domowy lub zawodowy z dziećmi uczęszczającymi do żłobka lub przedszkola,

podróż do kraju endemicznego występowania HAV,

spożywanie owoców morza, zwłaszcza skorupiaków i surowych ostryg,

seksualne kontakty analne,

usuwanie odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz konserwacja służących do tego urządzeń.

Profilaktyka - jak chronić się przed WZW A?

Aby zapobiegać występowaniu chorób przenoszonych drogą pokarmową, w tym WZW A, zawsze należy przestrzegać tzw. 5 kroków do bezpiecznej żywności (zalecenia WHO): utrzymuj czystość, oddzielaj żywność surową od ugotowanej, gotuj dokładnie, utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze, używaj bezpiecznej wody i żywności.

Najlepszym sposobem zapobiegania zachorowaniu na wirusowe zapalenie wątroby typu A są szczepienia ochronne. Odporność po szczepieniu jest długotrwała (ok. 20 lat).

Źródło: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW; WHO, Główny Inspektorat Sanitarny