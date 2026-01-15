Alarm na Uniwersytecie Warszawskim. Przypadki zakażenia groźnym wirusem

Spis treści
- Na Uniwersytecie Warszawskim wykryto przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A), co skłoniło władze do podjęcia działań prewencyjnych.
- Uczelnia apeluje o szczególną higienę, a Sanepid wydał zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.
- Jakie są objawy choroby i najskuteczniejsze metody ochrony przed zakażeniem?
Groźny wirus na terenie Uniwersytetu Warszawskiego
W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (Hepatitis A Virus - HAV) na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w środę (14 stycznia) zaapelował o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie szerzenia się zakażenia. Informacja pojawiła się na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku.
W grudniu na Uniwersytecie Warszawskim odnotowano dwa przypadki zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV). W związku z tym we wszystkich jednostkach uczelni podjęto działania profilaktyczne. Dotyczą one m.in. zasad higieny, korzystania z przestrzeni wspólnych, współpracy z Inspektoratem BHP i stosowania zaleceń Sanepidu.
Polecany artykuł:
Żółtaczka pokarmowa - czym jest wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)?
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), potocznie określane jako „żółtaczka pokarmowa”, „żółtaczka typu A”, to choroba wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (Hepatitis A Virus - HAV) z rodziny Picornaviridae. Każda osoba nieuodporniona może ulec zakażeniu.
Zachorowania u dzieci przebiegają zwykle bezobjawowo lub skąpoobjawowo, osoby dorosłe chorują na ogół pełnoobjawowo. Ze względu na cięższy przebieg u dorosłych WZW typu A jest szczególnie groźne dla kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku oraz chorych na przewlekłą chorobę wątroby.
Objawy WZW A - na co zwrócić uwagę?
Choroba WZW A (przede wszystkim u osób dorosłych) charakteryzuje się nagłym początkiem i wyraźnymi objawami, takimi jak:
- objawy grypopodobne (w pierwszym okresie),
- objawy ze strony układu pokarmowego: odbijanie, zgaga, nudności, wzdęcia, uczucie wczesnej sytości,
- ciemny mocz, blade stolce, żółtaczka (zażółcenie skóry, białkówek oczu, błon śluzowych).
Okres inkubacji (tj. od zakażenia do wystąpienia objawów) wynosi średnio 28-30 dni (zakres od 15 do 50 dni). Osoba chora wydala duże ilości wirusa wraz z kałem nawet przez kilka tygodni, przy czym wydalanie wirusa może zacząć się od 2 do 3 tygodni przed wystąpieniem żółtaczki (lub zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych), czyli w czasie, gdy osoba ta wydaje się jeszcze zdrowa, do ok. 1 tygodnia po wystąpieniu objawów - informuje Główny Inspektorat Sanitarny.
Rozprzestrzenianie HAV - jak można się zarazić?
Do zakażenia może dojść przez:
- kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte ręce po wyjściu z toalety),
- kontakty seksualne, zwłaszcza analne, z osobą zakażoną lub chorą,
- poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców i warzyw, owoców morza, produktów niepoddanych odpowiedniej obróbce) i skażonej wody.
Czynniki ryzyka zachorowania:
- bliski kontakt z chorym (zwłaszcza wspólne mieszkanie),
- kontakt domowy lub zawodowy z dziećmi uczęszczającymi do żłobka lub przedszkola,
- podróż do kraju endemicznego występowania HAV,
- spożywanie owoców morza, zwłaszcza skorupiaków i surowych ostryg,
- seksualne kontakty analne,
- usuwanie odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz konserwacja służących do tego urządzeń.
Profilaktyka - jak chronić się przed WZW A?
Aby zapobiegać występowaniu chorób przenoszonych drogą pokarmową, w tym WZW A, zawsze należy przestrzegać tzw. 5 kroków do bezpiecznej żywności (zalecenia WHO): utrzymuj czystość, oddzielaj żywność surową od ugotowanej, gotuj dokładnie, utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze, używaj bezpiecznej wody i żywności.
Najlepszym sposobem zapobiegania zachorowaniu na wirusowe zapalenie wątroby typu A są szczepienia ochronne. Odporność po szczepieniu jest długotrwała (ok. 20 lat).
Źródło: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW; WHO, Główny Inspektorat Sanitarny