Zmutowany wirus polio w Warszawie. Wiadomo, skąd może pochodzić

Próbka zawierająca wirus polio została pobrana 22 października i pochodzi z prawobrzeżnej części miasta. Ze względu na to, że proces badania takich próbek jest bardzo długi, informacje o wirusie przekazano dopiero w tym tygodniu. − Mamy nadzieję jednak, że jest to zdarzenie sporadyczne. Podobne miało miejsce w Barcelonie we wrześniu. Podczas kolejnej detekcji nie potwierdzono występowania polio. Przed nami jest okres szczególnego nadzoru, ale wirusa pobranego w próbce było bardzo mało − powiedziała w rozmowie z reporterem „wp.pl” prof. Magdalena Wieczorek z NIZP PZH (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny).

Na razie nie wykryto przypadków zachorowań w Warszawie. Główny Inspektor Sanitarny ostrzega jednak, że dzieci i osoby niezaszczepione znajdują się w grupie ryzyka. − To jest pewna sytuacja alertowa. Nie oznacza to, że mamy zachorowania wśród ludzi. Mówimy tylko o tym, że pojawił się wirus zmutowany, który może być niebezpieczny dla osób niezaszczepionych. I to jest ta najważniejsza informacja − mówił Grzesiowski w rozmowie z Radiem ZET.

− Najbardziej wiarygodne jest wyjaśnienie, że w warszawskich ściekach wykryto wirusa pochodzącego od wirusa szczepionkowego, wydalonego przez osobę, która przyjęła żywą szczepionkę doustną poza granicami naszego kraju. Sytuacja ta nie jest jednak bezpośrednim zagrożeniem dla naszego zdrowia − tłumaczył w rozmowie z „Polską Agencją Prasową” prof. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zarządzono rozszerzone badania ścieków, oszacowanie liczby osób niezaszczepionych oraz uzupełnienie zapasów szczepionek przeciwko polio.

Zakażenie wirusem polio przenosi się drogą pokarmową i kropelkową przez kontakt z osobą zakażoną, przedmioty skażone jej wydzielinami oraz przez pokarm lub wodę zanieczyszczoną ściekami skażonymi wirusem. − Nie istnieje specyficzne leczenie. Można natomiast skutecznie zapobiegać chorobie poprzez szczepienia ochronne − podaje GIS.

Według danych podanych przez GIS dla 10% osób choroba kończy się śmiercią. W Polsce szczepienie przeciwko polio prowadzone są od połowy lat 50-tych. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych wszystkim dzieciom podawane są cztery dawki szczepionki inaktywowanej (IPV) przeciwko poliomyelitis. Szczepienie podstawowe szczepionką obejmuje podanie trzech dawek: w 3–4 miesiącu życia, 5–6 miesiącu życia oraz w 16–18 miesiącu życia. Czwarta przypominająca dawka podawana jest w 6 roku życia.

