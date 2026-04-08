O krok od tragedii na Mazowszu. Ambulans zderzył się z szynobusem

Do zdarzenia doszło w środę, 8 kwietnia 2026 roku około godziny 14.30 na linii kolejowej między Raciążem a Sierpcem na Mazowszu. Ambulans wjechał na przejazd kolejowy w rejonie przystanku Koziebrody i zderzył się z nadjeżdżającym szynobusem należącym do Kolei Mazowieckich.

Jak poinformowała Polską Agencję Prasową Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, wstępne ustalenia wskazują, że kierujący karetką zignorował znajdujący się przed przejazdem znak „Stop”. Przejazd był oznakowany także krzyżem św. Andrzeja, który informuje kierowców o skrzyżowaniu drogi z linią kolejową.

Na obecnym etapie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Służby sprawdzają jednak dokładny przebieg zdarzenia oraz okoliczności, w jakich ambulans znalazł się na torach w momencie przejazdu pociągu.

W wyniku wypadku ruch pociągów na odcinku Raciąż–Sierpc został wstrzymany. PKP Polskie Linie Kolejowe poleciły przewoźnikowi uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej dla pasażerów podróżujących tą trasą. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i usunięcia skutków zdarzenia z torów.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz przedstawiciele kolei, którzy zabezpieczają teren i ustalają szczegóły wypadku.

Apel o szczególną ostrożność

Służby przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu pojazdów uprzywilejowanych. Kierowcy powinni pamiętać, że karetki pogotowia, wozy straży pożarnej czy radiowozy policji często poruszają się w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji i mogą wykonywać niestandardowe manewry na drodze.

Dlatego apeluje się do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zwiększoną uwagę, zachowanie bezpiecznej odległości oraz umożliwienie pojazdom uprzywilejowanym sprawnego przejazdu.