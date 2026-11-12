Ania i Marta zaginęły 26 lat temu. Przed śmiercią cierpiały katusze. Akt oskarżenia bez najważniejszego dowodu

Tajemnicze zaginięcie nastolatek z Radzymina

Dwie przyjaciółki, 17-letnie Ania K. i Marta Sz., w sierpniu 2000 roku bawiły się na festynie w Radzyminie. Miały wrócić z ojcem jednej z nich do domu. Umówione były na godz. 22. Nigdy nie dotarły na miejsce spotkania.

Początkowo śledczy szli tropem fiata 125p. To do niego dziewczyny wsiadły ze znajomym, by pojechać na kolejną imprezę do Wołomina. Tam atmosfera gęstniała z każdą minutą. Nastolatkom nie podobało się, że ich towarzysze piją alkohol, chciały wracać. Wsiadły do kolejnego auta, które miało je zawieźć na Dworzec Wileński w Warszawie. W środku byli już inni mężczyźni, powiązani z lokalnym półświatkiem. Tu ślad się rozpłynął.

Archiwum X wkracza do akcji

Przez lata pojawiały się teorie o ucieczce, sekcie, a nawet handlu ludźmi. Śledztwo ostatecznie umorzono z powodu braku dowodów. Mama Marty nie doczekała sprawiedliwości. Po ponad dwóch dekadach, w grudniu 2024 roku, nastąpił przełom. Policjanci z Archiwum X zatrzymali Tomasza T. i Krzysztofa R., a ich proces o podwójne zabójstwo ruszył 12 listopada 2026 roku przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Przez wiele osób, które posiadały wiedzę, przemawiał po prostu potworny strach przed sprawcami. Chroniąc siebie przed więzieniem, oskarżeni mogli posunąć się bardzo daleko, byle tylko świadkowie nie zeznawali – tłumaczy prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa w rozmowie z „Super Expressem”.

Jak słyszymy, lokalna społeczność doskonale wiedziała, kto stoi za zbrodnią. Tomasz T., gangster związany z grupą markowską, większość życia spędził za kratami. Czas okazał się jednak kluczowy. Zmieniły się relacje, dawne lojalności wygasły.

Ktoś, kto 25 lat temu był przyjacielem, osobą bliską czy konkubiną, dziś może być w zupełnie innych stosunkach ze sprawcą i jest o wiele bardziej chętny do ujawnienia prawdy – dodaje prokurator.

Drugim kluczem do zagadki okazała się technologia, o której w 2000 roku śledczy mogli tylko pomarzyć. Skrupulatna analiza logowań do stacji BTS pozwoliła precyzyjnie odtworzyć trasę, jaką poruszali się sprawcy i ofiary, a badanie billingów telefonicznych potwierdziło kontakty między niektórymi osobami.

Spraw nie prowadzi się już tak, jak 20 lat temu – podkreśla prokurator Piasta-Pokrzywa.

Proces w sprawie podwójnego zabójstwa

Policjanci z Archiwum X, niczym archeolodzy, połączyli stare zeznania, nowe informacje i dane technologiczne w jeden, spójny akt oskarżenia. Zbudowali go bez najważniejszego dowodu - ciał dziewczyn.

Proces, który ruszył 12 listopada, został utajniony.

Z dwóch prostych przyczyn: ze względu na charakter postawionych zarzutów, a przede wszystkim z uwagi na rodziny pokrzywdzonych oraz oskarżonych, w tym również dzieci – wyjaśniła reporterowi „Super Expressu” adwokat Izabela Ławińska, obrończyni Tomasza T.

Oskarżeni nie przyznają się do winy. Prokuratura jest jednak pewna siły swoich dowodów.

Jest to sprawa wyjątkowo bulwersująca, a wymiar kary, który grozi za zarzucany oskarżonym czyn, to dożywotnie pozbawienie wolności. Z całą pewnością będziemy operować w granicach tego najwyższego wymiaru kary – zapowiada prokurator Piasta-Pokrzywa.

Mimo że sprawcy stanęli przed sądem, dla rodzin i śledczych sprawa nie jest zamknięta. Priorytetem pozostaje odnalezienie szczątków Ani i Marty.

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