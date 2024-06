Atak nożownika! Poraniony 44-latek leżał na chodniku, w akcji duże siły policji

Atak nożownika! Poraniony 44-latek leżał na chodniku, w akcji duże sił policji

Mieszkańcy Chomiczówki zobaczyli około godz. 21, że w okolicach ul. Kluczowej jeżdżą radiowozy na sygnale i karetka. Okazało się, że ktoś zaatakował przechodnia nożem. - O godz. 21.20 otrzymaliśmy informację o 44-latku ugodzonym nożem - powiedział „Super Expressowi” Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. - Mężczyzna z ranami kłutymi został przewieziony do szpitala – dodał policjant.

Policjanci od razu ruszyli tropem podejrzanych. Po chwili udało im się ustalić i zatrzymać dwie osoby. - To kobieta i mężczyzna. Zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu – wyjaśnia Wiśniewski. Nie wiemy, kto z zatrzymanych wyciągnął ostre narzędzie i zadał rany. Funkcjonariusze będą to wyjaśniali.

Atak nożownika w szpitalu

