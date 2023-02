Policja ujawnia

Atak nożownika w Lidlu w Markach. Nożownik podźgał dwie osoby. Policja zatrzymała napastnika. Kim jest?

Atak nożownika w Lidlu w Markach. Do przerażającego ataku doszło w piątek, 3 lutego. Do Lidla w Markach wpadł zamaskowany mężczyzna, który zaczął grozić kasjerce. Chciał, by bezbronna kobieta opróżniła kasetkę z pieniędzy. W jej obronie stanęli klienci stojący w kolejce do kasy. Wywiązała się szarpanina, podczas której dwóch mężczyzn zostało dotkliwie pociętych nożem. Sprawca uciekł. Dwa dni później, 5 lutego w niedzielę, został zatrzymany.