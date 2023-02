Marki. Chciał okraść supermarket. Ugodził nożem dwóch klientów i uciekł

Policjanci szukają napastnika, który ugodził nożem dwóch klientów i uciekł z supermarketu w Markach pod Warszawą. Do zdarzenia doszło w piątek (3 lutego). Dlaczego agresor zaatakował dwóch mężczyzn? Napastnik próbował okraść kasjerkę. Jak informuje RMF FM, "krótko przed zamknięciem sklepu, zamaskowany sprawca podszedł do jednej z kasjerek marketu, trzymając w ręce nóż, po czym zażądał wydania całej gotówki z kasy". Klienci ruszyli na pomoc kobiecie. Wtedy między całą trójką wywiązała się szamotanina. Napastnik ugodził nożem interweniujących mężczyzn. Poszkodowani trafili do szpitala, a sprawca uciekł.

