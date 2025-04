Atak w Warszawie. Chciał okraść i pobić kobietę idącą do pracy. Grozi mu 15 lat odsiadki

To on pomógł uciec z kraju Łukaszowi Ż. Kolejne zatrzymanie w sprawie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej

Warszawa, Praga-Północ.

Koszmar kobiety rozpoczął się, gdy szła do pracy. Na jej drodze stanął obcy mężczyzna. Agresor bez powodu zaczął ją atakować: opluł ją i obrzucił wulgarnymi wyzwiskami, po czym próbował ukraść jej torebkę i groził! Żądał, by oddała mu pieniądze.

Mimo przerażenia, kobieta nie poddała się. Zaczęła się bronić i krzyczeć. Napastnik, zaskoczony jej reakcją, na chwilę się zdezorientował. To dało kobiecie szansę na ucieczkę.

Atak nożem na Placu Bankowym w Warszawie

Bandyta zatrzymany. Grozi mu 15 lat za kratami

Kobieta natychmiast zgłosiła napaść na policję. Mundurowi potraktowali sprawę bardzo poważnie. Sporządzono dokładny rysopis napastnika, a zdjęcia bandyty trafiły do wszystkich patroli na Pradze Północ.Kilka godzin później, patrol drogówki zatrzymał mężczyznę żebrzącego pod galerią handlową. 36-latek był pijany – alkomat wykazał prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu!

Po zatrzymaniu okazało się, że 36-latek to recydywista, był już wielokrotnie karany za różne przestępstwa.Był poszukiwany celem doprowadzenia do aresztu śledczego.Jak przekazała nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji, prokuratura postawiła 36-latkowi zarzut usiłowania rozboju. Grozi mu za to kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu bandyty na 3 miesiące.