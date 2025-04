Ale historia!

Wola: Utknął w rurze i wołał o pomoc. 44-letni Gruzin zatrzymany! Wszystko się wyjaśniło

Znamy ciąg dalszy niecodziennej akcji ratunkowej na Woli. W poniedziałek (28 kwietnia) rano strażacy przyjechali do mężczyzny, który utknął w rurze wentylacyjnej. Strażacy uratowali go przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Wszyscy zadawali sobie pytanie: co on tam w ogóle robił? Sprawę wyjaśnili wolscy policjanci. 44-latek usłyszał zarzuty!