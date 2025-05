Polska poderwała w nocy myśliwce! Wiemy, co się stało. To nie były ćwiczenia

Incydent na marszu Nawrockiego w Warszawie. Doszło do szarpaniny!

W niedzielę przez centrum stolicy przeszły dwie wielkie manifestacje poparcia dla obu kandydatów na prezydenta Polski. Chociaż zgromadzenia przebiegały spokojnie, to na Marszu za Polską Karola Nawrockiego w pewnym momencie zrobiło się gorąco. W tłum weszło kilka osób z krzyżami celtyckimi na koszulkach i polskich flagach. Po chwili doszło do rękoczynów.

O sprawie powiadomił Eliasz Grubiński. – Pilne!! Prowokacja na Marszu za Polską! Neonaziści weszli w tłum i zaczęli agresywnie szarpać ludzi. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji Straży Marszu oraz policji udało się odizolować agresywnych prowokatorów z tłumu. Uważajcie na siebie i prowokatorów! – napisał na platformie X działacz PiS.

Zapytaliśmy o zajście policję. – Interweniowaliśmy w trakcie zabezpieczenia jednego z marszów. Doszło do incydentu, jeden z mężczyzn został skutecznie wyprowadzony – powiedział „Super Expressowi” Kamil Sobótka ze stołecznej policji.

Bardziej szczegółowych informacji udzielił nam rzecznik KSP. – To była osoba, która nie uczestniczyła w marszu. Do zajścia doszło na Krakowskim Przedmieściu. Rolą policjantów było rozdzielenie od siebie osób o przeciwstawnych poglądach i tak też się stało. Skutecznie zadziałaliśmy. Nie było podstaw, żeby tego mężczyznę zatrzymywać lub legitymować, ponieważ nie doszło ani do przestępstwa, ani do wykroczenia – wyjaśnił Robert Szumiata.

Zapytaliśmy o kontrowersyjne symbole na koszulce uczestnika incydentu. – Był to krzyż celtycki. Symbol ten nie jest penalizowany w naszym kraju – powiedział Szumiata.

Warszawa. Marsze kandydatów na prezydenta przeszły przez miasto

I turę wyborów wygrali dwaj faworyci w wyścigu do Belwederu – obecny włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość szef Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

Obaj zaplanowali na niedzielę (25 maja) zgromadzenia publiczne. Rafał Trzaskowski zebrał swoich sympatyków w Wielkim Marszu Patriotów. Tłum zgromadził się o godz. 11 na pl. Bankowym i w samo południe ruszył ul. Marszałkowską w stronę pl. Konstytucji.

Jego rywal o fotel prezydencki Karol Nawrocki przeszedł ze zwolennikami pod hasłem Marszu dla Polski. Wyruszyli o godz. 12 z ronda de Gaulle'a Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na pl. Zamkowy.

Marsz Nawrockiego, marsz Trzaskowskiego. Ile osób wzięło udział?

Zdaniem stołecznego ratusza w marszu poparcia Nawrockiego wzięło udział 50 tys. osób. Organizatorzy przekonywali jednak, że zgromadzili 200 tys. Urzędnicy oszacowali z kolei marsz Trzaskowskiego aż na 140 tys. osób. Wcześniej Donald Tusk stwierdził, że wzięło w nim udział aż pół miliona uczestników.