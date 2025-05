Dwa wielkie marsze w Warszawie. Utrudnienia i zmiany w ruchu. Ratusz podaje szczegóły

Niedziela w Warszawie zapowiada się pod znakiem wielkich utrudnień w ruchu. Wszystko za sprawą dwóch dużych zgromadzeń publicznych, które mają przejść ulicami stolicy. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegaja, że w każdym z marszów może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Taka frekwencja z pewnością wpłynie na płynność ruchu w centrum miasta i nie tylko.

Pierwsze zgromadzenie, Wielki Marsz Patriotów Rafała Trzaskowskiego, ma rozpocząć się o godzinie 11 i potrwać do 18. Uczestnicy wyruszą o 12 z pl. Bankowego i przejdą ul. Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, aż do placu Konstytucji. W godzinach przemarszu należy spodziewać się całkowitego zamknięcia tych ulic dla ruchu kołowego i tramwajowego.

Drugi marsz, pod nazwą Marsz za Polską Karola Nawrockiego, startuje o godzinie 12 z ronda de Gaulle'a. Jego trasa prowadzi przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Już w trakcie zbiórki uczestników policja może podjąć decyzję o zamknięciu ruchu w rejonie Alei Jerozolimskich. Po dotarciu marszu na plac Zamkowy, możliwe jest również wyłączenie z ruchu alei Solidarności i mostu Śląsko-Dąbrowskiego. To oznacza, że przeprawa przez Wisłę w tym rejonie może być utrudniona.

Tak wyglądała frekwencja na "Wielkim Marszu przeciw imigracji. Pustki w centrum Warszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak poruszać się po Warszawie w niedzielę? Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z planowanymi marszami, ZTM wprowadza szereg zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej. Aby ułatwić przemieszczanie się po mieście, metro będzie kursowało częściej. Od około godziny 10 do 18 pociągi na linii M1 będą jeździły co 2 minuty 20 sekund, a na linii M2 co 2 minuty i 50 sekund. Zwiększona zostanie również liczba tramwajów i autobusów na wybranych trasach, a do obsługi niektórych linii skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności.

Niestety, część linii zostanie zawieszona lub będzie kursować na skróconych trasach. Linia tramwajowa 22 zostanie całkowicie zawieszona. Autobusy linii 106, 178, 503, 517, 518 i 521 będą miały zmienione trasy. Na przykład, linia 106 pojedzie tylko do placu Grzybowskiego, a linia 517 do Dworca Centralnego.

Podczas zgromadzeń z ruchu wyłączone będą ulice na trasach przemarszów oraz drogi poprzeczne. Dotyczy to między innymi ulic Andersa, Marszałkowskiej i Puławskiej na odcinku od Stawki do Goworka, a także Nowowiejskiej od placu Zbawiciela do al. Niepodległości. Utrudnienia obejmą również Aleje Jerozolimskie od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona oraz al. Solidarności między al. Jana Pawła II a ul. Targową.

Autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe. Ich trasy mogą być skracane, a kursowanie okresowo zawieszane. Zmiany te dotkną wiele linii tramwajowych, w tym 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26 i 36. Od początku kursowania na trasach objazdowych będą autobusy linii: 107, 111, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 175, 180, 502, 504, 507, 514, 520, 525. Od około godziny 9:00 na objazdy kierowane mogą być także linie 100, 108, 160, 166, 190 i 503.

Honorowanie biletów i pomoc dla pasażerów

W godzinach 4-20 w pierwszej strefie biletowej wprowadzone zostanie wzajemne honorowanie wszystkich biletów transportu miejskiego i Kolei Mazowieckich. Pasażerowie z biletami kartonikowymi WTP, które nie zostały wcześniej skasowane, muszą pamiętać o ich skasowaniu poprzez trwałe napisanie na odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym. Posiadacze biletów zakodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej, które nie zostały wcześniej aktywowane, zobowiązani są do ich aktywowania u kierownika pociągu KM.

W niedzielę na ulicach Warszawy pasażerom będą pomagać informatorzy WTP. Będą oni obecni w kluczowych miejscach, kierując do najlepszego dostępnego środka transportu i pomagając przy korzystaniu z biletomatów. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu.

Aktualne informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie internetowej WTP oraz w mediach społecznościowych w godzinach 9-17 w relacji na żywo.