Awaria na Śródmieściu. SKM i KM nie kursują! Znamy szczegóły

Z powodu problemów technicznych na stacji Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia, pociągi SKM i KM nie mogą przejeżdżać przez tę stację. Wybrane pociągi kursują trasą alternatywną przez Warszawę Centralną, omijając stacje Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Utrudnienia rozpoczęły się w godzinach popołudniowych i mogą potrwać do odwołania.

− Z przyczyn technicznych na stacji Warszawa Śródmieście − Warszawa Wschodnia występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM − informuje Warszawski Transport Publiczny.

Warszawa Śródmieście zablokowane. Jak kursują pociągi SKM i KM?

Szybka Kolej Miejska poinformowała, że przyczyną utrudnień jest awaria taboru w pobliżu przystanku Warszawa Śródmieście. Od godziny 14:30 wszystkie pociągi linii S1 i S2 w kierunku wschodnim kursują przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna.

Wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM. Jakie zasady obowiązują?

W związku z utrudnieniami, od godziny 15 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) i Kolei Mazowieckich (KM). Oznacza to, że pasażerowie z biletami KM mogą korzystać z komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, metro, pociągi SKM) w obszarze 1 i 2 Strefy Biletowej i odwrotnie.

− Od godziny 15 do odwołania wprowadza się wzajemne honorowanie biletów ZTM – KM we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, metro, pociągi SKM) w obszarze 1 i 2 Strefy Biletowej − podaje WTP.

Gdzie szukać aktualnych informacji o utrudnieniach?

Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera PKP PLK S.A., zarządcy infrastruktury kolejowej: https://portalpasazera.pl/Opoznienia.

Pasażerowie powinni śledzić komunikaty i planować podróż z uwzględnieniem utrudnień. Władze miasta i kolejarze dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić normalne kursowanie pociągów.