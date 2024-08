Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina w Warszawie. Pilot samolotu zasłabł w trakcie lotu

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Do incydentu doszło około godziny 7 rano. Samolot linii Wizz Air, który wystartował z Lotniska Chopina w Warszawie, miał na celu dotrzeć do Larnaki na Cyprze. W trakcie lotu doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia jednego z członków załogi − pilota, który zasłabł w powietrzu. W obliczu tej sytuacji podjęto decyzję o natychmiastowym zawróceniu samolotu do stolicy.

Jak podaje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie na miejsce lądowania skierowano duże siły służb ratunkowych, w tym 12 karetek pogotowia. Dzięki profesjonalizmowi załogi oraz sprawnej koordynacji służb, maszyna bezpiecznie wylądowała na Lotnisku Chopina w asyście lotniskowych służb ratunkowych.

Po wylądowaniu na miejscu natychmiast przystąpiono do udzielenia pomocy pilotowi. Obecnie znajduje się pod opieką medyków. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni i oczekują na dalsze informacje dotyczące kontynuacji podróży do Larnaki.

Warszawskie Lotnisko Chopina rośnie w siłę

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 roku obsłużył 18,5 mln pasażerów, a w całym 2024 roku – według prognoz – odprawi 20,5 mln pasażerów. Dla porównania, w 2015 roku lotnisko na stołecznym Okęciu odprawiło około 10 mln pasażerów, czyli o ponad połowę mniej.

Od stycznia do końca lipca 2024 roku Lotnisko Chopina odprawiło około 11,9 mln pasażerów. To niemal 16 proc. więcej niż w identycznym okresie ubiegłego roku. A w samym tylko lipcu też odprawiono rekordową liczbę 2,1 mln pasażerów – poinformowali przedstawiciele stołecznego lotniska. Dodali, że próg dwóch milionów osób został w tym roku przekroczony po raz drugi, a – zgodnie z prognozami – w całym sezonie wakacyjnym, który trwa do końca września, z usług lotniska skorzystać może około 8 mln podróżnych.

– Jeszcze nigdy w swojej 90-letniej historii warszawskie lotnisko nie odprawiło aż tylu pasażerów w ciągu jednego miesiąca. Podróżnych w rekordowym lipcu 2024 było o prawie 12 proc. więcej niż w tym samym miesiącu rok temu – napisano w komunikacie.

