Tragedia na lotnisku Chopina w Warszawie. Mężczyzna nie żyje, trwa akcja służb

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Tragiczna śmierć na Lotnisku Chopina w Warszawie

We wtorkowy poranek na Lotnisku Chopina doszło do niewyobrażalnej tragedii. Nie żyje mężczyzna. Według czytelników "Faktu" miał spaść lub skoczyć z antresoli. Biuro prasowe lotniska potwierdziło, że doszło do tragicznego zdarzenia. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Lotnisko Chopina się zatka! Moment krytyczny w 2029 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Obecnie na miejscu pracują policjanci. Na ten moment nie komentują zdarzenia.

- Z uwagi na charakter sprawy nie udzielamy informacji - przekazał nam Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

Jak według mediów mieli relacjonować świadkowie, mężczyzna po wejściu na podwyższenie zdjął buty i odłożył plecak, po czym runął w dół.

Jeśli znajdujesz się w kryzysie psychicznym nie wahaj się prosić o pomoc. Istnieją numery, pod którymi otrzymasz darmowe wsparcie psychologiczne.

i Autor: Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Infografika - Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym