Lotnisko Chopina obchodzi swój okrągły jubileusz. To już 90 lat!

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce, który w 2024 roku obchodzi wyjątkowe święto. Okazuje się, że dokładnie 90 lat temu oddano obiekt do użytku! Przez dziewięć dekad port obsłużyły wielu pasażerów, bez których tak naprawdę nie miałby racji bytu. Właśnie dlatego władze zarządzające lotniskiem postanowiły zorganizować konkurs, który umożliwi zdobycie zniżek na usługi obejmujące czas podróży. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Promocje dla podróżujących z lotniska Chopina. 90 proc. zniżki na 90. urodziny

W związku z tak ważnym jubileuszem pasażerowie lotniska mogą wygrać rabaty, które sprawią, że podróż będzie komfortowa i szybka jak nigdy dotąd. Okazuje się bowiem, że do zdobycia są pakiety Business Pass Premium, które zapewniają wstęp do salonów Executive Lounge oraz szybkie przejście do kontroli bezpieczeństwa - Fast Track.

Lotnisko w każdy wtorek do 10 września 2024 roku ma do rozdania po 6 unikalnych kodów - co jednak zrobić, by je wygrać? Wystarczy jak najszybciej odpowiedzieć poprawnie na pytanie w komentarzu na social mediach i gotowe.

Osoby, które jednak zechcą wziąć udział, powinny zachować ostrożność, ponieważ - jak się okazuje - oszuści podszywają się pod profil portu i zachęcają do klikania w nieznane linki.

Uwaga, ryzyko oszustwa. Prosimy o nieklikanie w żadne linki, które pojawiają się w komentarzach pod postem konkursowym, pochodzące z fałszywego profilu podszywającego się pod Lotnisko Chopina. Informujemy, że wszelkie informacje o wynikach konkursu będą ogłaszane wyłącznie za pośrednictwem naszego oficjalnego profilu [...] - informują organizatorzy rozdania.