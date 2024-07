Padł rekord na Lotnisku Chopina w Warszawie. Niewiarygodne, ilu pasażerów obsłużono w czerwcu

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Lotnisko Chopina z rekordową ilością pasażerów

Lotnisko Chopina w czerwcu 2024 roku odprawiło 2 005 111 osób, czyli o 10,5% więcej, niż w ubiegłym roku, przekazano w komunikacie. To także największa w 90-letniej historii lotniska ilość podróżujących w ciągu jednego miesiąca. Dodatkowo 28 czerwca odprawiono największą ilość pasażerów w ciągu jednej doby: prawie 75 tys. osób! Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Lotnisko Chopina się zatka! Moment krytyczny w 2029

Lotnisko Okęcie ma powód do dumy. Zarząd powiedział o wybitnym osiągnięciu i pochwalił pracowników za ciężką pracę. Nie zamierzają spocząć na laurach i zapowiadają podniesienie świadczonych usług.

„Odprawienie ponad 2 milionów pasażerów w ciągu jednego miesiąca to dla nas niezwykłe osiągnięcie, szczególnie cenne w czasie, gdy obchodzimy 90-lecie istnienia lotniska. Te wyniki pokazują, jak ogromną rolę pełni Lotnisko Chopina i są świadectwem zaufania, jakim darzą nas pasażerowie oraz efektem ciężkiej pracy całego lotniskowego zespołu. Tak olbrzymie wzrosty to powód do dumy, ale również zobowiązanie do dalszego rozwoju, zarówno pod względem jakości usług, jak i pod względem możliwości naszego portu lotniczego. Dlatego tak istotna dziś jest nasza strategia, skoncentrowana na modernizacji i inwestycjach w nowoczesną infrastrukturę. Dziękujemy wszystkim pasażerom oraz partnerom biznesowym za zaufanie. Przed nami kolejne wyzwania i cele, które z determinacją będziemy realizować” - przekazał Adam Sanocki, Członek Zarządu PPL S.A.

Najpopularniejsze kierunki lotów z Lotniska Chopina

Jak przekazało Lotnisko Chopina w Warszawie, najpopularniejszymi kierunkami lotów w strefie Schengen są Londyn, Paryż i Amsterdam. Jeśli chodzi o loty czarterowe podróżujący najczęściej wybierają następujące lokacje: Antalya, Marsa Alam i Hurghada.