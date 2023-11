Kard. Nycz apeluje do młodych: nie bójcie się wjechać na autostradę, która prowadzi do Boga

Co on tu robi?

Zwłoki 43-latka w piwnicy urzędu gminy. Makabryczne odkrycie

To historia, jak z najgorszego koszmaru. Rozegrała się Baboszewie pod Płońskiem. We wtorek (28 listopada) gminny urzędnik musiał doznać prawdziwego szoku, gdy zszedł do piwnicy budynku, w którym pracuje. O sprawie pilnie powiadomił policję, a ta prokuraturę. Zwłoki należały do 43-letniego mieszkańca gminy Baboszewo. - Ujawnił je jeden z pracowników urzędu. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności. Zwłoki zostały zabezpieczone w prosektorium - powiedziała w rozmowie z Polską Agencja Prasową kom. Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Jak doszło do tej tragedii? Szczegóły dotyczące śmierci 43-latka ma wyjaśnić wszczęte w tej sprawie śledztwo. Prokuratura bierze pod uwagę wersję o targnięciu się przez nieszczęśnika na własne życie. Jak podaje PAP urzędnicy z Baboszewa zapewniają, że zmarły nie był ich pracownikiem. Ostatni raz miał być widziany dzień wczaśniej.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia