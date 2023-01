Przejście do rezerwatu będzie legalne, bezpieczne i dostępne. Kiedy?

OLSZYNKA GROCHOWSKA

Będą pieniądze na remont przejścia przez tory! Burmistrz Pragi-Południe i wiceprezydent Warszawy obiecują pomoc!

Mieszkańcy walczą o legalne przejścia przez tory linii kolejowych w ciągu ul. Podolskiej i Podhalańskiej. Od lat domagają się legalnego i bezpiecznego dostępu do rezerwatu przyrody Olszynka Grochowska. Dla mieszkańców Kawęczyna-Wygody przejście zapewnia dostęp do lepszej infrastruktury transportowej, a także oferty handlowej i oświatowej innych dzielnic. Czyżby to był początek końca walki? Burmistrz Pragi-Południe deklaruje, że pieniądze na przejścia się znajdą!