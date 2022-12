Świąteczna pogoda. Co nas czeka w stolicy?

Nowe fakty w sprawie brutalnego pobicia młodych Włochów w Warszawie. Napastnicy, to studenci stołecznej uczelni

Pogoda na święta 2022 w Warszawie. Co nas czeka w stolicy?

Meteorolodzy nie przewidują opadów śniegu. Jest za to bardzo prawdopodobne, że będzie padał mocny deszcz. Będzie szaro i ponuro. Idąc na pasterkę, warto pamiętać o parasolu. Kożuchy i ciepłe kurki można natomiast zostawić w domu, bo temperatura będzie dochodziła nawet do 10 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywy nie powinny przekraczać 50 km/h.

Jaka czeka nas pogoda w święta? Meteorolodzy nie mają złudzeń, będzie padał deszcz!

W sobotę 24 grudnia, temperatura w ciągu dnia będzie oscylowała w okolicy 5-6 stopni Celsjusza, nocą słupki rtęci pokażą 3 stopnie. Meteorolodzy ocenili prawdopodobieństwo opadów na 50 proc.

– W Wigilię Bożego Narodzenia do 10 st. Takie wartości zobaczymy na termometrach od Wrocławia, przez Opole aż po Katowice i Kraków. Niewykluczone, że dwucyfrowe wartości temperatury, czyli ok. 10 st., pojawią się w Wielkopolsce oraz w Łódzkiem i Świętokrzyskiem. W województwie mazowieckim i kujawsko-pomorskim: 7-8 st. Na wschodzie od 3 do 5 st. Podobnie nad morzem – mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Podobna aura będzie na nas czekać 25 grudnia w Boże Narodzenie. Temperatura nadal będzie oscylowała w okolicach 5-6 stopni Celsjusza, jednak tego dnia, prawdopodobieństwo opadów wyniesie tylko 15 proc.

Największe opady deszczu, lecz również najwyższą temperaturę będziemy mogli odczuć dopiero 26 grudnia. Słupki rtęci pokażą nawet 10 stopni Celsjusza w trakcie dnia, a 5 stopni, w nocy. Meteorolodzy ocenili prawdopodobieństwo opadów tego dnia na aż 70 proc.

– Oby nie spełniło się porzekadło mówiące: kiedy choinka w wodzie, jajko toczy się po lodzie – dodaje rzecznik IMGW.