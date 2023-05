Będzie wiadukt nad torami na Chełmżyńskiej? Kierowcy czekają na to od lat

Niebezpieczny tłok na Gdańskim. Perony i schody zatłoczone do granic możliwości

Przetarg na budowę wiaduktu na ul. Chełmżyńskiej

Lokalizacja wiaduktu nad linią kolejową Warszawa Zachodnia-Terespol, w ciągu ul. Chełmżyńskiej została określona przez urzędników w 2010 roku. Już wtedy było wiadomo, że pociągi jeżdżą tam na tyle często, że rogatki na przejeździe są częściej zamknięte niż otwarte, co generuje duże korki. Niestety sprawa na długo utknęła w martwym punkcie. Do dziś. - Wreszcie po latach sporów z kolejami udaje nam się wypracować rozwiązania. Jeśli w przetargu znajdzie się wykonawca, już za dwa lata kierowcy nie będą stać w korku do przejazdu na Wygodzie – zapewnił prezydent Rafał Trzaskowski.

Jaki będzie wiadukt?

SZRM i PKP PLK czekają na firmy zainteresowane realizacją inwestycji do 20 czerwca. Wykonawca będzie miał do wybudowania wiadukt z jedną jezdnią zapewniającą po jednym pasie w każdym kierunku. Mają powstać też po obu stronach chodniki i z jednej strony droga rowerowa. W planach są też pochylnie, schody i windy dla osób ograniczonych ruchowo. Na dojeździe po stronie północnej pojawi się zatoka autobusowa z przystankiem.

Co z tunelem przy PKP Rembertów?

To jedna z dwóch najbardziej wyczekiwanych obecnie inwestycji w Rembertowie. - Po otwarciu nowej estakady w ciągu ulic Żołnierska-Marsa w kierunku centrum kluczowe dla Rady i Zarządu Dzielnicy Rembertów w zakresie zadań „ponaddzielnicowych” pozostają dwa priorytety inwestycyjne: wiadukt w ul. Chełmżyńskiej oraz tunel pod PKP W-wa Rembertów – skomentował Arkadiusz Piotrowski, przewodniczący rady dzielnicy. Budowę tunelu blokuje oczekiwanie na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie warunków środowiskowych.