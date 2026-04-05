Biedronka w miejscu legendarnego kina Femina. Trudno uwierzyć w losy tego budynku

Biedronka zastąpiła słynne kino Femina w Warszawie

Adres przy alei Solidarności 115 jest doskonale znany mieszkańcom stolicy, a nazwa pobliskiego przystanku komunikacji miejskiej jednoznacznie nawiązuje do przeszłości tego miejsca. Historyczne kino Femina, leżące na styku Woli i Śródmieścia, funkcjonuje w świadomości warszawiaków już tylko jako kultowe wspomnienie dawnych czasów. Przestrzeń dawnej instytucji kulturalnej została w 2016 roku całkowicie przejęta przez popularny portugalski dyskont spożywczy Biedronka. W ten sposób obiekt rozrywkowy o bogatej tradycji ostatecznie ustąpił miejsca wielkopowierzchniowemu handlowi. Przeszłość tego warszawskiego gmachu kryje jednak wiele przełomowych dla stolicy momentów.

Historia kina Femina. Działalność artystyczna w warszawskim getcie

Obiekt rozpoczął swoją działalność w 1938 roku przy ulicy noszącej wówczas nazwę Leszno, zaledwie rok przed wybuchem globalnego konfliktu. Kiedy budynek znalazł się w granicach warszawskiego getta, nie zaprzestano w nim organizowania wydarzeń kulturalnych. Zlokalizowano tam polski Teatr Femina, którego działalnością literacką i artystyczną kierował Jerzy Jurandot, natomiast za stronę muzyczną i prowadzenie orkiestry odpowiadał Iwo Wesby. Instytucja zapewniała mieszkańcom zamkniętej dzielnicy dostęp do sztuki na wysokim poziomie, wnosząc odrobinę barw w ich mroczną codzienność.

Chociaż zabytkowa kamienica przetrwała powstanie warszawskie w dość dobrym stanie, reaktywacja działalności kinowej nastąpiła dopiero w 1958 roku. Ogromna sala widowiskowa mogła pomieścić jednorazowo ponad sześćset osób. Pierwszą produkcją zaprezentowaną powojennej publiczności w odnowionym budynku były głośne „Zakazane piosenki”.

Przemiany ustrojowe po upadku komunizmu przyniosły kolejne przebudowy oraz zmiany operatorów w postaci rosnących sieci multipleksów. W połowie lat dziewięćdziesiątych wygospodarowano w obiekcie cztery mniejsze pomieszczenia projekcyjne, dzięki czemu placówka zyskała miano pierwszego warszawskiego wielosalowego kompleksu filmowego. Nowy format zadebiutował 21 czerwca 1996 roku, a widzowie zgromadzeni na otwarciu oglądali amerykański hit „Mission: Impossible”.

Ostateczne zakończenie działalności słynnego kina miało miejsce 21 września 2014 roku. Zgromadzona widownia obejrzała wtedy obraz „Miasto 44”, co stanowiło niezwykle symboliczne pożegnanie tego historycznego miejsca na mapie stolicy.

Jeronimo Martins Polska, nowy właściciel gmachu, rozważało stworzenie unikalnego projektu łączącego market spożywczy z kameralną przestrzenią kinową. Koncepcja ta nie doczekała się jednak realizacji, a obiekt całkowicie zaadaptowano na potrzeby dyskontu sieci Biedronka. Dziś dawną funkcję budynku upamiętnia jedynie historyczny neon zamontowany nad wejściem głównym oraz specjalna ekspozycja zlokalizowana w holu.

