Brutalne morderstwo, spalone zwłoki pod Grójcem. Archidiecezja komentuje zatrzymanie proboszcza! W parafii policja

Makabryczne morderstwo w Lasopolu

Mieszkańcy Lasopola (pow. grójecki) przeżyli prawdziwy szok, gdy na drodze w ich miejscowości odkryto spalone ciało. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Widok był przerażający. Jak się okazało, ofiara nie tylko spłonęła, ale wcześniej doznała poważnych obrażeń głowy.

Rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, Aneta Góźdź, przekazała: „Doszło do zadania urazów okolic głowy. Następnie doszło do podpalenia ciała. Na podstawie wyników tej sekcji dotychczas zgromadzonych dowodów, Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w kierunku zbrodni zabójstwa.”

Zatrzymanie proboszcza

W związku ze sprawą zatrzymano proboszcza z parafii w Przypkach (pow. piaseczyński). To informacja, która wstrząsnęła lokalną społecznością. Kuria Metropolitalna Warszawska wydała oświadczenie w tej sprawie.

Rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej przekazał: „W związku z zatrzymaniem proboszcza parafii w Przypkach Kuria Metropolitalna Warszawska, w zależności od ustaleń organów śledczych, podejmie odpowiednie działania. Na obecnym etapie brak jednak oficjalnych informacji, które umożliwiałyby podjęcie takich decyzji”.

Lasopole w szoku: "Myśleliśmy, że to mafijne porachunki!"

Reporter "Super Expressu" dotarł na miejsce zbrodni. W Lasopolu wciąż widać ślady po nocnej akcji ratunkowej. Na poboczu leżą zwęglone resztki ubrań. Mieszkańcy są przerażeni.

Pani Renata, mieszkająca w okolicy, powiedziała: „Jesteśmy w szoku, nie mieści się w głowie, że ktoś zrobił to na głównej drodze do wsi. Coś strasznego. Myśleliśmy, że to mafijne porachunki”. Inni sąsiedzi dodają, że w nocy obudziły ich światła i sygnały pojazdów służb ratunkowych.

Co dalej ze śledztwem?

Śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa w Lasopolu trwa. Prokuratura Rejonowa w Grójcu prowadzi intensywne działania, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej makabrycznej zbrodni. Czy duchowny ma związek z zabójstwem? Wszyscy czekają na nowe ustalenia.