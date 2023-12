Rondo Wiatraczna do LIKWIDACJI. W zamian zielony skwer. Jest rewolucyjny plan

To mogło się skończyć tragedią! Młody chłopak spacerował po torach. Rozpędzone pociągi mijały go „na centymetry”!

CZY TO GRZECH?

Przetarg na opracowanie projektu III linii metra

Wiceprezydent Michał Olszewski i przedstawiciele miejskich spółek zaczęli wreszcie sypać konkretami w sprawie budowy trzeciej linii metra na Gocław. Wiceprezydent przekazał dyrektorowi Metra Warszawskiego Jerzemu Lejkowi dokumenty pozwalające na ogłoszenie przetargu na projekt. Ma być gotowy w 36 miesięcy. To uruchomi machinę prowadzącą do rozpoczęcia budowy, co ma nastąpić w 2028 r.

Jak będą wyglądały nowe stacje?

Nowe stacje – Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław mają być utrzymane w jednolitych kolorach szarości i brązu. Urzędnicy chcą kanciastych przeszklonych wiat nad zejściami na perony, które na tej linii mają być umieszczone o połowę płycej niż dotychczasowe stacje. Ma to zmniejszyć m.in. koszty budowy i czas przesiadek.

Duże zmiany przy dworcu Wschodnim

Największe zmiany zajdą na ul. Kijowskiej i na rondzie Wiatraczna. Przy Dworcu Wschodnim torowisko tramwajowe zostanie przeniesione bliżej hali. Będą po nim poruszały się też autobusy. Ulica ma połączyć się z trasą Świętokrzyską w miejscu zburzonych pawilonów przy Targowej. W tym samym czasie kolejarze z PKP PLK mają rozpocząć budowę tunelu pod dworcem do ul. Żupniczej, w ramach przebudowy linii średnicowej.

Zniknie Rondo Wiatraczna i bazar przy Universamie!

Wiatraczna natomiast przestanie być rondem. Nowa koncepcja zakłada usunięcie wschodniej części jezdni i puszczenie ruchu w obu kierunkach tylko po zachodniej stronie.

Diametralna zmiana dotknie sprzedawców z bazaru przy Universamie. W jego miejscu powstanie pętla dla tramwajów i autobusów. - Część sprzedawców będzie mogła się przenieść na nowy plac przed budynkiem Universamu. Jego kształt będziemy konsultować z mieszkańcami – zapowiedział Michał Olszewski.