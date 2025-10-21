Budowa sieci ciepłowniczej sparaliżuje ruch

Vanessa Nachabe
2025-10-21 17:33

Od środy 22 października, rozpoczną się prace przy budowie sieci ciepłowniczej i kanalizacji do nowego osiedla w rejonie ulic Antoniewskiej i Kalorycznej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu, w tym ruchem wahadłowym i czasowym zamknięciem jednej z ulic.

Utrudnienia w rejonie ulic Antoniewskiej i Kalorycznej.

  •  Na Antoniewskiej rozpoczęła się budowa kanalizacji, która potrwa do końca roku.
  • Kierowcy napotkają utrudnienia, w tym ruch wahadłowy i tymczasowe poszerzenia jezdni.
  • Dodatkowo, fragment ulicy Kalorycznej zostanie całkowicie zamknięty.
  •  Sprawdź, jak ominąć utrudnienia i zaplanować trasę!

Siekierki. Trwa budowa kanalizacji.

Utrudnienia na drogach w Warszawie mogą pokrzyżować Twoje plany, zwłaszcza jeśli często korzystasz z trasy na Antoniewskiej. Trwa budowa kanalizacji, a to oznacza spore zmiany w organizacji ruchu. Prace te, choć niezbędne dla rozwoju infrastruktury, wiążą się z koniecznością zamknięcia kluczowych odcinków i wprowadzenia objazdów, co może znacząco wydłużyć czas podróży. Sprawdź, jak ominąć korki i uniknąć niespodzianek na drodze.

Organizacja ruchu wahadłowego na Antoniewskiej

Na Antoniewskiej trwa budowa kanalizacji. Prace prowadzone są etapami – robotnicy zwężają jezdnię od Augustówki do Kalorycznej. Kierowcy przejadą kolejnym odcinkiem wahadłowo, a miejscami ruch będzie odbywał się po tymczasowym poszerzeniu ulicy. W miejscach szczególnie niebezpiecznych ruchem pokierują pracownicy budowy. Zaleca się, aby kierowcy w miarę możliwości korzystali z alternatywnych tras, a piesi i rowerzyści zachowali szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych prac. Warto  śledzić aktualne oznakowania. Zakończenie robót zaplanowano na koniec roku. Wprowadzone tymczasowe rozwiązania mają na celu minimalizację zakłóceń przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno robotnikom, jak i użytkownikom drogi.

Zamknięta Kaloryczna.

Od środy do poniedziałku, 22–25 października, zamknięty zostanie fragment ulicy Kalorycznej pomiędzy nasypem przy ogródkach działkowych a Antoniewską. Przejazd w tym miejscu uniemożliwią prace prowadzone przez ekipę ciepłowniczą, które obejmować będą modernizację sieci przesyłowej w celu zapewnienia niezawodnych dostaw ciepła do okolicznych budynków. Kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie drogowe. Po zakończeniu robót ruch zostanie przywrócony.

Sonda
Czy Warszawa to dobre miasto dla kierowców?
ZAMKNIĘTE ULICE
SIEKIERKI
UTRUDNIENIA W STOLICY