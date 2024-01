Burza śnieżna sparaliżowała całą Warszawę. Tak wyglądało miasto po przejściu armagedonu

Drzewo zabiło malutką Liliankę i okaleczyło jej mamę. Winnych brak. Sprawa tragedii w Parku Praskim wróci do sądu

Burza śnieżna w Warszawie. Totalny paraliż miasta

Czegoś takiego w Warszawie dawno nie było. Prawdziwa burza śnieżna! Przyszła znienacka i sparaliżowała cale miasto! IMGW informowało w poniedziałek (15 stycznia), że przez centralną Polskę przechodzą burze śnieżne. "Na obszarze Polski centralnej występują lokalnie burze śnieżne z porywami do około 70 km/h" - brzmiał komunikat.

W zaledwie kilkadziesiąt minut w stolicy spadło kilkanaście centymetrów śniegu. Drogi i chodniki błyskawicznie pokryła gruba warstwa śniegu. Kierowcy znaleźli się w tarapatach. Autobusy miejskie, nie mogąc podjechać pod górę, blokowały przejazdy, a mniejsze auta ślizgały się się oblodzonych jezdniach. Nie brakowało stłuczek i kolizji.

Paraliż Warszawy trwał aż do północy. Zarząd Oczyszczania Miasta od godz. 14 miał pełne ręce roboty. Na ulice stolicy wyjechało 170 pługosolarek, które w pierwszej kolejności zabezpieczały kluczowe jezdnie.

Ślizgawka na warszawskich chodnikach

Gdy udało się opanować sytuację na drogach, pracownicy ZOM skupili się na odśnieżaniu terenów dla pieszych. "To m.in. 4400 przystanków, dojścia do metra, schody i kładki. W sumie 3,5 mln m kw. powierzchni. Pytacie dlaczego chodniki nie są odśnieżane tak szybko, jak jezdnie. Przede wszystkim dlatego, że chodniki są odśnieżane w inny sposób. Czyli przede wszystkim przez ekipy sprzątaczy oraz - tam, gdzie mogę wjechać - przez lekkie pługi chodnikowe" - przekazał we wtorkowy poranek ZOM.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie chodniki w Warszawie są pod opieką miasta. Np. odśnieżanie chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości należy do obowiązków zarządcy tej nieruchomości.

W wielu miejscach w Warszawie śnieg i lód wciąż zalegają na chodnikach. Chwila nieuwagi i o wypadek nietrudno. Uważajcie na siebie!