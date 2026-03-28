Był tak "zajęty", że nie zauważył policjanta. Dostał mandat i 12 punktów karnych

Nie zauważył policjanta, bo zagapił się na telefon

- Policyjne kontrole drogowe to nie tylko sprawdzanie dokumentów, stanu technicznego pojazdów czy też stanu trzeźwości kierującego. To przede wszystkim skuteczny sposób na eliminowanie z ruchu osób, które swoją brawurą i lekceważeniem obowiązujących przepisów mogą doprowadzić do tragedii na drodze - podkreśliła oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie podkom. Magdalena Gąsowska.

Funkcjonariuszka opisała przy tym działania podjęte przez jednego z mundurowych, pełniącego tego dnia służbę na motocyklu. Policjant zauważył na drodze kierowcę BMW, który nie zwrócił uwagi na patrol, gdyż... zagapił się w telefon komórkowy. Został więc zatrzymany do kontroli.

Mandat i 12 punktów karnych na koncie kierowcy BMW

Ostatecznie kierujący został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Dostał też niemało, bo 12 punktów karnych. Funkcjonariusze nie ukrywają, że działania, z których konsekwencjami zmierzy się 31-latek, mogą doprowadzić do dramatu, a wejście za kierownicę to za każdym razem duża odpowiedzialność.

- Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym "kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku". Przepis ten dotyczy kierującego każdym pojazdem, niezależnie od tego, czy jest to samochód, motocykl, motorower, rower, ciągnik rolniczy czy pojazd zaprzęgowy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko sama rozmowa przez telefon jest zabroniona, ale także korzystanie z jakiejkolwiek innej funkcji telefonu wymagającej trzymania go w ręku - przypomniała podkom. Gąsowska.

