Cała Warszawa będzie żyła bieganiem. Przed nami trzy dni sportowych emocji podczas 48. Maratonu Warszawskiego

Od Mini Maratonu po królewski dystans

Najważniejszym punktem wydarzenia będzie 48. Maraton Warszawski, który wystartuje w niedzielę, 27 września, o godz. 9:00. Start zaplanowano na ulicy Świętokrzyskiej, w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, a trasa poprowadzi biegaczy przez oba brzegi Wisły i różne części miasta.

Tego samego dnia odbędzie się Nice To Fit You Warszawska Dycha - szybki, 10-kilometrowy bieg dla tych, którzy chcą poczuć atmosferę maratońskiego weekendu na krótszym dystansie. Dzień wcześniej wystartuje Nice To Fit You Mini Maraton dla dzieci i młodzieży, z trasami dopasowanymi do wieku uczestników. Dzięki temu w maratońskim weekendzie będzie można uczestniczyć niezależnie od wieku i sportowego doświadczenia.

- W tym weekendzie wyjątkowe jest to, że każdy może znaleźć w nim swoje miejsce. Jedni od miesięcy przygotowują się do 42 kilometrów, inni wybierają Dychę, a dla dzieci Mini Maraton może być pierwszym takim startem w życiu. Mamy różne cele i różne historie, ale przez te kilka dni wszyscy spotykamy się w jednym mieście i dzielimy te same emocje. I właśnie o tym jest tegoroczne hasło „This is your WAW moment” - o tych osobistych chwilach, które zostają z nami na długo. W ten weekend takich momentów będą w Warszawie tysiące - podkreśla Magda Skrocka, dyrektorka 48. Maratonu Warszawskiego.

Biegowe centrum miasta przy Pałacu Kultury i Nauki

Maratoński weekend rozpocznie się już w piątek. Przez dwa dni działać będzie Running&Lifestyle EXPO 48. Maratonu Warszawskiego, a w sobotę przy Pałacu Kultury i Nauki ruszy Marathon Fan Zone - otwarta przestrzeń dla uczestników, ich bliskich, mieszkańców Warszawy i przyjezdnych. W programie znajdą się sportowe aktywności, warsztaty, strefy partnerów, działania edukacyjne i profilaktyczne oraz miejsca odpoczynku. W czasie weekendu odbędzie się również Pierogi Party - kulinarna uczta inspirowana światową tradycją pasta party.

Po niedzielnym biegu uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy regeneracji, a wieczorem wspólne świętowanie przeniesie się do FOOD TOWN w Fabryce Norblina, gdzie odbędzie się oficjalne afterparty 48. Maratonu Warszawskiego.

50 stref kibicowania. Całe miasto na trasie Maratonu

48. Maraton Warszawski nie będzie wydarzeniem wyłącznie dla osób z numerem startowym. W niedzielę do biegu może dołączyć całe miasto - po drugiej stronie barierek. Na trasie przygotowanych zostanie aż 50 stref kibicowania, rozlokowanych w różnych częściach Warszawy. W każdej z nich zawodnicy będą mogli liczyć na doping, muzykę i dodatkowe aktywności przygotowane przez partnerów wydarzenia.

Do wspólnego kibicowania zachęcać będzie również Maraton Kibiców, a osoby, które nie będą mogły pojawić się przy trasie, będą mogły śledzić transmisję na żywo z 48. Maratonu Warszawskiego na antenie TVP Sport oraz online.

Ostatni weekend września będzie więc w Warszawie prawdziwym świętem biegania - od pierwszych startów najmłodszych, przez wydarzenia w centrum miasta, aż po niedzielny maraton i doping w całej stolicy.

Pełen harmonogram wydarzenia: https://maratonwarszawski.com/pl/program/