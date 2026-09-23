Cała Warszawa będzie żyła bieganiem. Przed nami trzy dni sportowych emocji podczas 48. Maratonu Warszawskiego

Redakcja serwisu
2026-09-23 16:40

To będzie największy biegowy weekend w Polsce - trzy dni sportowych emocji, trzy biegi i tysiące uczestników w samym sercu Warszawy. 48. Maraton Warszawski, Nice To Fit You Warszawska Dycha i Nice To Fit You Mini Maraton stworzą sportową oś weekendu, którą uzupełnią Running&Lifestyle EXPO, Marathon Fan Zone oraz liczne wydarzenia towarzyszące. Kulminacja nastąpi w niedzielę, kiedy tysiące biegaczy ruszą ulicami stolicy, a wzdłuż trasy działać będzie aż 50 stref kibicowania. Rywalizację będzie można śledzić również podczas transmisji na żywo.

Od Mini Maratonu po królewski dystans 

Najważniejszym punktem wydarzenia będzie 48. Maraton Warszawski, który wystartuje w niedzielę, 27 września, o godz. 9:00. Start zaplanowano na ulicy Świętokrzyskiej, w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, a trasa poprowadzi biegaczy przez oba brzegi Wisły i różne części miasta.

Tego samego dnia odbędzie się Nice To Fit You Warszawska Dycha - szybki, 10-kilometrowy bieg dla tych, którzy chcą poczuć atmosferę maratońskiego weekendu na krótszym dystansie. Dzień wcześniej wystartuje Nice To Fit You Mini Maraton dla dzieci i młodzieży, z trasami dopasowanymi do wieku uczestników. Dzięki temu w maratońskim weekendzie będzie można uczestniczyć niezależnie od wieku i sportowego doświadczenia.

- W tym weekendzie wyjątkowe jest to, że każdy może znaleźć w nim swoje miejsce. Jedni od miesięcy przygotowują się do 42 kilometrów, inni wybierają Dychę, a dla dzieci Mini Maraton może być pierwszym takim startem w życiu. Mamy różne cele i różne historie, ale przez te kilka dni wszyscy spotykamy się w jednym mieście i dzielimy te same emocje. I właśnie o tym jest tegoroczne hasło „This is your WAW moment” - o tych osobistych chwilach, które zostają z nami na długo. W ten weekend takich momentów będą w Warszawie tysiące - podkreśla Magda Skrocka, dyrektorka 48. Maratonu Warszawskiego.

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Biegowe centrum miasta przy Pałacu Kultury i Nauki

Maratoński weekend rozpocznie się już w piątek. Przez dwa dni działać będzie Running&Lifestyle EXPO 48. Maratonu Warszawskiego, a w sobotę przy Pałacu Kultury i Nauki ruszy Marathon Fan Zone - otwarta przestrzeń dla uczestników, ich bliskich, mieszkańców Warszawy i przyjezdnych. W programie znajdą się sportowe aktywności, warsztaty, strefy partnerów, działania edukacyjne i profilaktyczne oraz miejsca odpoczynku. W czasie weekendu odbędzie się również Pierogi Party - kulinarna uczta inspirowana światową tradycją pasta party.

Po niedzielnym biegu uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy regeneracji, a wieczorem wspólne świętowanie przeniesie się do FOOD TOWN w Fabryce Norblina, gdzie odbędzie się oficjalne afterparty 48. Maratonu Warszawskiego.

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50 stref kibicowania. Całe miasto na trasie Maratonu

48. Maraton Warszawski nie będzie wydarzeniem wyłącznie dla osób z numerem startowym. W niedzielę do biegu może dołączyć całe miasto - po drugiej stronie barierek. Na trasie przygotowanych zostanie aż 50 stref kibicowania, rozlokowanych w różnych częściach Warszawy. W każdej z nich zawodnicy będą mogli liczyć na doping, muzykę i dodatkowe aktywności przygotowane przez partnerów wydarzenia.

Do wspólnego kibicowania zachęcać będzie również Maraton Kibiców, a osoby, które nie będą mogły pojawić się przy trasie, będą mogły śledzić transmisję na żywo z 48. Maratonu Warszawskiego na antenie TVP Sport oraz online.

Ostatni weekend września będzie więc w Warszawie prawdziwym świętem biegania - od pierwszych startów najmłodszych, przez wydarzenia w centrum miasta, aż po niedzielny maraton i doping w całej stolicy.

Pełen harmonogram wydarzenia: https://maratonwarszawski.com/pl/program/

Cała Warszawa będzie żyła bieganiem. Przed nami trzy dni sportowych emocji podczas 48. Maratonu Warszawskiego
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