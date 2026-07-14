CBŚP odzyskuje kolejne samochody skradzione w Niemczech

Dynamiczne zatrzymanie na A2. Poszukiwany w rękach policji

Na autostradzie A2 w powiecie łowickim, policjanci CBŚP i KRP Warszawa VII przeprowadzili na początku lipca dynamiczne zatrzymanie. Ich celem była Toyota Yaris, skradziona tego samego dnia w Berlinie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że zuchwały kierowca był poszukiwany listem gończym! W trakcie próby zatrzymania przez nieoznakowany radiowóz mężczyzna, prowadząc auto, stawiał opór co doprowadziło do uszkodzenia skradzionego pojazdu.

Akcja na A2 to był jednak dopiero początek lawiny, która miała spaść na złodziei samochodów.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze CBŚP zdobyli cenną informację: kolejny skradziony w Berlinie samochód może ukrywać się na posesji w powiecie radomskim. Po błyskawicznej weryfikacji, policjanci wkroczyli i ujawnili Toyotę Corollę z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Wartość tych dwóch odzyskanych pojazdów przekroczyła już ponad 200 tysięcy złotych!

Kolejna blokada, kolejny sukces

Ale prawdziwy pokaz siły nadszedł w minioną środę, 8 lipca. Na autostradzie A2, w okolicach Baranowa, wspólne siły CBŚP i KRP Warszawa VII, wspierane przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, przeprowadziły spektakularne działania blokadowe. Ich efektem było zatrzymanie kierującego kolejną skradzioną Toyotą Corollą, której wartość szacuje się na ponad 100 tysięcy złotych. Również ten pojazd miał założone fałszywe tablice rejestracyjne.

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