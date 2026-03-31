Chciał uciec z reklamówką wypchaną pieniędzmi. Oszust zatrzymany na gorącym uczynku

Kryminalni udaremnili próbę oszustwa "na policjanta" w Warszawie, ratując seniora przed utratą ponad 366 tysięcy złotych.

50-letni oszust został zatrzymany na gorącym uczynku podczas przekazywania pieniędzy.

Miał przy sobie także narkotyki.

Przekazanie reklamówki z pieniędzmi

Senior z Pragi-Południe padł ofiarą oszustwa "na policjanta". Plan 50-latka prawie się powiódł, jednak został zatrzymany w ostatnim momencie.

Po przekonaniu mężczyzny o konieczności przekazania pieniędzy, wmówił mu też, że ma spotkać się z kurierem. Umówili się przy jednym z przystanków autobusowych.

W tym czasie policjanci zostali zaalarmowani o całej sytuacji i pojechali na miejsce, w którym miało dojść do przestępstwa. Zobaczyli emeryta z reklamówką wypchaną pieniędzmi i 50-latka, który miał je przechwycić.

Zatrzymanie oszusta

- Policjanci zainterweniowali w momencie, kiedy pokrzywdzony przekazał pieniądze. 50-latek został dynamicznie zatrzymany, a siatka z gotówką zabezpieczona. W reklamówce znajdowało się 366 tysięcy 960 złotych - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy.

Oszust po powaleniu na ziemię został przeszukany. Miał przy sobie kilka zawiniątek z narkotykami. Badania wykazały, że to mefedron.

Po zatrzymaniu na gorącym uczynku mężczyźnie trudno było wyprzeć się, że ze sprawą nie ma nic wspólnego. Został przesłuchany przez funkcjonariuszy i usłyszał zarzut usiłowania dokonania oszustwa oraz posiadania środków odurzających, a następnie trafił przed oblicze sądu - prokurator wnioskował o tymczasowe aresztowanie 50-latka. Oszust najbliższe miesiące spędzi za kratkami. Za popełnione przestępstwa grozi mu długa odsiadka - nawet do ośmiu lat więzienia.

