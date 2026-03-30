Małżeństwo seniorów nie żyje, ranny wnuk w szpitalu. Szokujące, co mówią sąsiedzi!

Wojciech Kulig
Piotr Lis
2026-03-30 17:29

Mieszkańcy bloku przy ulicy Mieszka I w Wołominie są wstrząśnięci po odkryciu ciał starszego małżeństwa. W mieszkaniu przebywał także ich ranny 19-letni wnuk. Reporter "Super Expressu" rozmawiał z sąsiadami, którzy opowiedzieli o zamordowanej parze. Ich słowa poruszają.

Do wstrząsającego odkrycia doszło w poniedziałek, 30 marca, w jednym z bloków przy ulicy Mieszka I w Wołominie. W mieszkaniu na drugim piętrze znaleziono ciała starszego małżeństwa. Według wstępnych ustaleń policji, ofiary to babcia i dziadek 19-latka, który również przebywał w lokalu. Młody mężczyzna był ranny i został przewieziony do szpitala. Śledczy podejrzewają, że mogło dojść do zabójstwa.

Sąsiedzi w szoku. "Naprawdę w porządku ludzie byli"

Mieszkańcy są w kompletnym szoku, ponieważ okolica uchodziła za niezwykle spokojną. Jak podkreślają w rozmowie z reporterem "Super Expressu", nigdy wcześniej nie było tu interwencji policji, a w bloku panował spokój. Nikt nie spodziewał się takiej tragedii. Jeden z sąsiadów i znajomych rodziny, pan Franciszek, w rozmowie z nami nie krył swojego szoku.

- To byli bardzo fajni ludzie. Mieli jeszcze mieszkanie gdzieś tam poza miastem. Nikt by się nie spodziewał, że coś takiego się wydarzy. Zszokowany jestem. Znałem ich po sąsiedzku. Naprawdę w porządku ludzie byli. Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie tego

- powiedział nam poruszony mężczyzna. 

"Spokojna rodzina, nigdy nie było hałasów"

Podobne odczucia ma inna mieszkanka bloku. Potwierdza, że rodzina była postrzegana jako bezproblemowa i cicha. Kobieta przyznaje, że nigdy nie widziała wnuczka zamordowanego małżeństwa. Nie słyszała też żadnych niepokojących dźwięków, które mogłyby świadczyć o tragedii.

- Znaliśmy się na tyle, że pytaliśmy się o zdrowie, jak pan się czuje, itp. To spokojna rodzina, nigdy nie było tu żadnych hałasów, wnuczka w życiu nie widziałam

- powiedziała pani Wiesia z czwartego piętra.

Kim jest 19-latek?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiary to Stanisława i Czesław O., oboje w wieku około 75 lat, a na ich ciałach znaleziono rany kłute. Co wiadomo o 19-latku? Z ustaleń dziennikarzy "Super Expressu" wynika, że chłopak mieszkał z rodzicami, nie pracował i nie uczył się. Dziadków odwiedzał od czasu do czasu. Okoliczna młodzież wspomina, że nastolatek miał mieć problem z nadużywaniem telefonu.

Policja na razie nie zdradza szczegółów. Służby nie informują, w jakim stanie jest 19-latek, kto wezwał patrol, ani jakie były dokładne przyczyny tragedii.

- Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora

- przekazała Radiu Eska podkom. Monika Kaczyńska z komendy w Wołominie.

Śledczy pracują nad ustaleniem wszystkich okoliczności tego makabrycznego zdarzenia.

Galeria zdjęć 13
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOŁOMIN
POLICJA