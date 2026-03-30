Międzynarodowy kant samochodowy. Włosi oszukiwali, Polacy im pomagali, a wszyscy zarabiali

Izabela Kraj
Konsultacja: sz
2026-03-30 15:50

Zasięg tego gigantycznego „kantu” był międzynarodowy. Włosi oszukiwali, Polacy im pomagali, a wszyscy na tym zarabiali – tak można streścić sposób działania sporej zorganizowanej grupy przestępczej. Stołeczni policjanci zatrzymali na razie siedem osób, ale będą kolejne zatrzymania.

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News
Jak działał międzynarodowy przekręt?

Włosi wymyślili sobie międzynarodowy przekręt, żeby zaoszczędzić na ubezpieczeniach samochodów, które w Italii, słynącej ze stłuczek, słono kosztuje. W związku z tym rejestrowali auta w Polsce, żeby móc wykupić polskie OC. Wtedy wychodziło dużo taniej. Ale te samochody nigdy w Polsce się nie pojawiły. Polacy ułatwili też „kolegom z Południa” nasze polskie przeglądy techniczne. I tu do akcji wkraczała grupa fachowców, która te przeglądy legalizowała bez oglądania auta.

Siedem osób w rękach policji

Stołeczni policjanci zatrzymali siedem osób, które poświadczały nieprawdę w dokumentach, związanych z rejestracją pojazdów oraz wykonywaniem fikcyjnych przeglądów technicznych. Zatrzymano trzech diagnostów samochodowych oraz cztery osoby pośredniczące w przestępstwie. Skala tego procederu

- Zatrzymani, wręczając urzędnikom łapówki, mieli zarejestrować w Polsce ponad 1500 pojazdów z fikcyjnymi przeglądami technicznymi - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. 

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przekupstwem, przyjmowaniem korzyści majątkowych oraz fałszerstwami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ale to nie koniec, bo gang - jak włoska mafia - ma liczne macki ośmiornicy. Możliwe są kolejne zatrzymania. - Sprawa jest rozwojowa - stwierdza ogólnikowo Edyta Adamus. 

Galeria zdjęć 13
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki