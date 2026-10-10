Chcieli kibicować Polsce na Narodowym. 22-latek sprzedawał im fałszywe bilety!

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-10-10 12:44

Miały być sportowe emocje i doping na Stadionie Narodowym, a skończyło się oszustwem. Ośmiu kibiców kupiło fałszywe bilety na mecz reprezentacji Polski. Policjanci dopadli podejrzanego sprzedawcę na gorącym uczynku. Okazało się, że 22-latek miał jeszcze więcej wejściówek. I wcale nie zamierzał kończyć interesu!

Mężczyzna w kajdankach na tle Stadionu Narodowego. O oszuście sprzedającym fałszywe bilety przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock/ Shutterstock Konik - oszust

Oszukiwał kibiców na Stadionie Narodowym

Kibice, którzy chcieli zobaczyć reprezentację Polski w akcji, trafili na nieuczciwego sprzedawcę biletów. 22-latek oferował wejściówki na mecze rozgrywane na Stadionie Narodowym w Warszawie. Problem w tym, że bilety były fałszywe!

Na trop podejrzanego wpadli kryminalni z Pragi-Południe. Podczas jednego z ostatnich spotkań reprezentacji Polski postanowili zastawić na niego pułapkę.

– Podjęli obserwację i na gorącym uczynku zatrzymali podejrzanego 22-latka – informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak z praskiej policji.

W trakcie meczu funkcjonariusze ustalili, że oszukanych zostało ośmiu kibiców. Wszyscy kupili podrobione wejściówki.

Kolejne bilety czekały na sprzedaż. 22-latek usłyszał zarzuty

Przy 22-latku policjanci znaleźli kolejne bilety, również na przyszłe mecze reprezentacji Polski. To jednak nie wszystko! Kryminalni przeszukali jego mieszkanie, gdzie odkryli następną partię wejściówek przygotowanych do sprzedaży.

Młody mężczyzna trafił do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie usłyszał trzy zarzuty oszustwa. Prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem trzy razy w tygodniu.

Sprawa pozostaje pod nadzorem prokuratury. Policja nie podała, ile pieniędzy stracili oszukani kibice.

Przeczytaj także:

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

OSZUST
PRAGA