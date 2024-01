Kości odkopane na budowie metra. To mogą być konie żyjące setki lat temu

Przetarg MZA na 30 autobusów elektrycznych

Miejskie Zakłady autobusowe otworzyły oferty z przetargu na zakup 30 nowych - elektrycznych - pojazdów do swojej floty. Postępowanie jest podzielone na dwa tzw. zadania - w pierwszym MZA szuka pojazdów ładowanych nie tylko za pomocą wtyczki sieciowej, ale i pantografów, a w drugim ładowanych wyłącznie rozwiązaniem wtyczkowym. W obu przypadkach spółka szuka autobusów mających 12 metrów długości. 12 sztuk do realizacji pierwszego zadania (z pantografami) i 18 sztuk do realizacji drugiego.

Chińskie autobusy wyprą polskie Solarisy?

Na realizację przetargu MZA zarezerwowały łącznie 100 mln zł. Odpowiednio po 42 mln zł na pierwsze zadanie i 58 mln zł na drugie. I o ile w tym pierwszym przypadku znany już dobrze przez warszawiaków Solaris z ceną 38 mln zł ma największą szansę na kontrakt, to wybór dostawcy autobusów w ramach drugiego zadania może być bardziej kontrowersyjny. Najmniejszą kwotę zapropnowała chińska firma Busnex - 58,2 mln zł. Popularny polski Solaris chce 60,4 mln zł., czyli ponad 2 mln zł więcej niż przewiduje budżet spółki.

Jest możliwość unieważnienia przetargu

Czy zatem władze MZA będą chciały zostać ze sprawdzonym polskim dostawcą ale szukając dodatkowych pieniędzy na realizację zamówienia? A może skorzystają z oferty Chińczyków idealnie wpisującej się w kosztorys? Jest też opcja ponownego przeprowadzenia przetargu z myślą o tym, że Solaris zaproponuje mniejszą stawkę. - Oczywiście Prawo Zamówień Publicznych daje możliwość unieważnienia przetargów w określonych przypadkach. Prace komisji prowadzone są w trybie niejawnym do czasu wyboru najkorzystniejszych ofert, dla osób innych niż uczestnicy postępowania - skomentował nasze spekulacje rzecznik MZA Adam Stawicki, który dodał jednak, że spółka ma w planach przetarg na dostawę kolejnych 80 elektryków.

Ratusz kupił 12 elektrycznych przegubowców

Wcześniej stołeczny ratusz poinformował o podpisaniu umowy z Solarisem na dostawę 12 przegubowców zasilanych tylko energią elektryczną. Na realizację transakcji wartej 51 mln zł Zarząd Transportu Miejskiego dostał pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsze „długie elektryki” powinny pojawić się w stolicy w listopadzie.

MZA są posiadaczem największej floty autobusów zeroemisyjnych w Polsce i jednej z największych w Europie. W tej chwili w barwach stołecznego przewoźnika kursują 162 elektrobusy, w tym dwa testowe marek MAN i Yutong. Wraz z realizacją przetargu na 30 pojazdów oraz zakupami Zarządu Transportu Miejskiego obejmującymi 12 „elektryków” przegubowych, zeroemisyjna flota MZA przekroczy 200 pojazdów.

i Autor: MZA/Facebook Autobus testowy firmy Yutong w barwach Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie