Choinka na Placu Zamkowym już świeci! Zobacz kolorowe światełka w stolicy

2025-12-03 19:17

Warszawskie dekoracje świąteczne już świecą! Dziś, 3 grudnia o godzinie 18. rozbłysła choinka na Placu Zamkowym. Gotowe są już też inne stołeczne iluminacje. W tym roku poza choinką na Starówce można też znaleźć świecącego muchomora, nie zabrakło motywów związanych z klasyczną polską motoryzacją. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądają świąteczne iluminacje w Warszawie, koniecznie obejrzyj naszą galerię zdjęć.

Uroczysta inauguracja świątecznych iluminacji w Warszawie. 27-metrowa choinka i motywy retro

Warszawa weszła w sezon świąteczny 2025! Dziś, 3 grudnia o godzinie 18. na Placu Zamkowym odbyły się uroczyste rozświetlenie miejskiej choinki i inauguracja iluminacji świątecznych. Rozbłysły dekoracje na Trakcie Królewskim i na Starówce. 27-metrowa choinka po odliczaniu ostatnich sekund do godziny 18. zaczęła stopniowo rozświetlać się kolorowymi światełkami. Drzewku towarzyszą dekoracje utrzymane w stylistyce retro. Nie zabrakło takich motywów, jak samochód Syrenka, motorower Ryś, saturator, dawny telefon czy stara waga. Jest i świecący muchomor! Jednym słowem, jest co oglądać i na pewno warto wybrać się do centrum Warszawy, żeby obejrzeć świąteczne dekoracje i przespacerować się Traktem Królewskim. Ale iluminacje są nie tylko tam, bo również na takich ulicach, jak Świętokrzyska i Chmielna. Koniecznie zobacz naszą galerię zdjęć!

Poza światełkami atrakcją świąteczną stolicy jest też lodowisko o powierzchni 600 metrów kwadratowych

Jak pisze na swojej stronie Zarząd Dróg Miejskich, montaż tych wszystkich dekoracji wymagał sporej operacji logistycznej. Cała akcja zajęła kilka tygodni, przy tworzeniu iluminacji pracowało ponad 40 osób. Warszawa zaprasza też na miejskie lodowisko na Starym Mieście. Mieszkańcy i turyści mogą już z niego korzystać. Ma 600 metrów kwadratowych powierzchni, jednorazowo może pomieścić do 80 osób. Ono także jest ozdobione świątecznymi światełkami. "Lodowisko działa w wyznaczonych cyklach godzinowych, z przerwami technicznymi i tzw. wyciszonymi porankami, a w okresie świątecznym funkcjonuje według specjalnego harmonogramu, m.in. 24 grudnia w godz. 10:00-15:00 oraz 26 i 31 grudnia w godz. 10:00-21:00" - podaje Zarząd Dróg Miejskich. 

Tak żyło się w stolicy w PRL-u. Wielka płyta, małe mieszkania i marzenia o wolności
