ЧС-2026: Українa дізналася суперників у плей-оф! Чи здійснить мрію про вихід на чемпіонат світу?﻿

Redakcja serwisu
2025-11-20 15:47

Україна має шанс пробитися на чемпіонат світу 2026 року через плей-оф. Жеребкування плей-оф відбулося 20 листопада 2025 року в Цюриху.

Transparenty na meczu Ukraina - Islandia

i

Autor: Piotr Nowak/ PAP

Україна – Швеція у плей-оф за вихід на чемпіонат світу 2026

Україна потрапила до шляху В у плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. У півфіналі плей-оф збірна України зустрінеться зі збірною Швеції. Переможець цього матчу зіграє у фіналі плей-оф з кращим з пари Польща – Албанія. Якщо Україна виграє свій півфінал, вона буде господарем фінального поєдинку.

Формат плей-оф ЧС-2026

Плей-оф за вихід на чемпіонат світу 2026 у європейській зоні проходять за кубковою системою. У змаганнях беруть участь дванадцять команд, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також чотири найкращі команди Ліги націй УЄФА 2024/2025, які не пройшли напряму на чемпіонат світу і не зайняли друге місце у відборі. Загалом 16 команд борються за чотири останні путівки на чемпіонат світу.

Плей-оф чемпіонату світу: де Україна гратиме свої матчі? Є ймовірність матчів у Польщі

Команди були поділені на чотири кошики. Україна потрапила до кошика 1. У кожному раунді переможця визначає лише один матч. Півфінали плей-оф відбудуться 26 березня 2026 року, а фінали — 31 березня 2026 року.

Україна гратиме матчі у Варшаві?

Через ситуацію в країні збірна України свої домашні матчі проводить за межами держави, часто у Польщі. Якщо Україна вийде у фінал плей-оф і її суперником буде Польща, є шанс, що матч пройде на стадіоні PGE Narodowy у Варшаві. Польська футбольна асоціація має заброньований термін для цього поєдинку.

Дорога на чемпіонат світу

Чемпіонат світу з футболу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді. Це буде перший мундіаль з участю 48 команд. Від Європи на турнір поїдуть 16 збірних.

