Ciężarna kobieta z trójką małych dzieci wylądowała na bruku. Dramat w centrum Warszawy

Popękany beton, wiaty z blachy. Ten przystanek kolejowy w Warszawie zmieni się nie do poznania

Warszawa. Podał dane brata, by uniknąć kary. Wpadł przez dociekliwość policjantów

Warszawa: Kolejny atak na uczelni! Pracownik w szpitalu. "Napastnik uderzył go w potylicę tępym narzędziem"

Warszawa, Ochota. Ciężarna kobieta z trójką dzieci i bez dachu nad głową

Około północy, podczas rutynowego patrolu w rejonie Alei Jerozolimskich 146, strażnicy miejscy zauważyli ciężarną kobietę siedzącą na chodniku z trójką dzieci. Dzieci płakały, a kobieta była wyraźnie zdezorientowana i nieufna. Wszyscy byli zmarznięci i głodni.

Funkcjonariusze zaprosili rodzinę do radiowozu, aby się ogrzali. Po dłuższej chwili kobieta uspokoiła się i opowiedziała swoją historię. Strażnicy nie mogli w to uwierzyć! Okazało się, że jest 36-letnią matką samotnie wychowującą trójkę dzieci. Trzy lata temu uciekła przed wojną z Ukrainy. Schronienie znalazła w Siedlcach, jednak musieli stamtąd uciec przed jej partnerem – tym razem do Warszawy.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Mieszkają w centrum Warszawy bez ogrzewania. Obok mają stację metra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sytuacja była skomplikowana. Przestraszona kobieta wyznała, że z dziećmi nie posiadają paszportów. Strażnicy zapytali, czy mają nadany numer PESEL. 36-latka nie była pewna i nie potrafiła uruchomić odpowiedniej aplikacji w telefonie. Jak relacjonuje jeden z funkcjonariuszy: „Pomogłem jej w tym i okazało się, że wszyscy posiadają dokumenty w aplikacji mObywatel. Dzięki temu udało się dotrzeć do potrzebnych danych, które pozwoliły sprawnie zapewnić wsparcie całej rodzinie”.

Dzięki dostępowi do danych w aplikacji mObywatel, strażnicy mogli szybko skontaktować się z odpowiednimi służbami. „Już po kilku minutach nawiązałem kontakt z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i uzyskałem potwierdzenie, że uchodźcy zostaną przyjęci do placówki” – dodaje strażnik. Jeszcze tej samej nocy cała rodzina trafiła do ośrodka przy ulicy 6 Sierpnia w Warszawie. Tam otrzymali niezbędną pomoc.