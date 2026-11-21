„Przyjdź królestwo Twoje”

Słowa te nabierają szczególnej mocy w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Kościół nie stawia wtedy Jezusa w jednym rzędzie z ziemskimi monarchami. Wręcz przeciwnie – przypomina o fundamentalnym nieporozumieniu, które doprowadziło Go na krzyż. Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem ruchomym. Jej data zmienia się co roku, w 2026 roku uroczystość wypada 22 listopada, w św. Cecylii, której tradycja przypisuje umiejętność gry na organach, z tej racji patronuje muzyce kościelnej.

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Odrzucenie władzy, którą znamy

Gdy Piłat kazał umieścić na krzyżu napis „Jezus Nazarejczyk, Król żydowski”, robił to z ironią. Jednak właśnie rzekome roszczenie do tronu stało się oficjalnym powodem wyroku. Tymczasem sam Jezus konsekwentnie odżegnywał się od takiej roli. Jego rodacy oczekiwali Mesjasza-polityka, wodza, który wyzwoli ich z rzymskiej okupacji.

On jednak mówił jasno: jego królestwo „nie jest z tego świata”. Ta deklaracja była szokująca wtedy i pozostaje wyzwaniem dziś. Żyjemy w świecie, gdzie władza kojarzy się z siłą, dominacją i bezwzględną eliminacją rywali. Królestwo Jezusa działa na zupełnie odwrotnych zasadach.

Odkrycie królestwa, które jest w Tobie

Gdzie więc jest to tajemnicze królestwo? Odpowiedź Jezusa jest prosta i rewolucyjna: „Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”. Nie trzeba go szukać w przyszłości ani w odległych krainach. Jego terytorium to przestrzeń naszych serc i sumień.

Jest ono obecne w nas, mimo naszych słabości i niedoskonałości. Jego obywatelem staje się każdy, kto stara się żyć według przykazań miłości Boga i bliźniego oraz Ośmiu Błogosławieństw. To królestwo budowane jest nie mieczem, lecz aktami sprawiedliwości, miłości i pokoju. Jak mówił papież Benedykt XVI, Chrystus jest „celem ludzkich dziejów, punktem, do którego zwracają się pragnienia historii oraz cywilizacji”.

PROF. DUDEK: NIE CHCE POWROTU PRAWICY DO WŁADZY

Zrozumienie historii i nadzieja na przyszłość

Uroczystość Chrystusa Króla, choć jej treść jest prastara, ma stosunkowo krótką historię. Została wprowadzona w konkretnym celu i ewoluowała, by lepiej oddawać swoje przesłanie. Kult Chrystusa Króla wyrósł z nabożeństwa do Serca Jezusowego, które w XVIII wieku na prośbę polskich biskupów zostało wprowadzone do liturgii. W 1925 roku, kilka lat po traumie I wojny światowej, papież Pius XI ustanowił Uroczystość Chrystusa Króla. W świecie pełnym konfliktów Kościół chciał wskazać na inny model panowania: „królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Od 1970 roku święto obchodzone jest w ostatnią niedzielę roku kościelnego, by symbolicznie wieńczyć całą historię zbawienia i kierować naszą myśl ku jej ostatecznemu celowi. To właśnie dlatego pierwsi chrześcijanie wołali z tęsknotą: „Marana tha!” – Przyjdź, Panie Jezu! – Nadchodzący Adwent jest doskonałą okazją, by odnowić w sobie tę tęsknotę. To zaproszenie, by już dziś budować w swoim życiu królestwo, w którym nie ma miejsca na kłótnie, strach i niesprawiedliwość, a największą nadzieję daje Ten, który jest Początkiem i Końcem wszystkiego – podsumowuje ks.Ryszard Halwa, pallotyn SAC.

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