Co robić, w przypadku zawału serca? To może ocalić Ci życie! [WIDEO]

Objawy zawału serca. Na to zwróć uwagę!

Zawał mięśnia sercowego to sytuacja, w której jedno z naczyń doprowadzających krew do serca zostaje zablokowane. Zawał serca jest stanem zagrożenia życia i wymaga niezwłocznej pomocy. Co robić w przypadku zawału serca? Policjanci z Komendy Stołecznej Policji we współpracy z Centrum Medyczne Puławska i Twój Ratownik przygotowali film instruktażowy dotyczący pierwszej pomocy w przypadku zawału serca.

Należy pamiętać, że przy zawale serca nie zawsze dochodzi do utraty przytomności, ale nie oznacza to, że sytuacja nie jest poważna, a człowiek nie potrzebuje pilnej pomocy.

Najczęstszym objawem zawału jest ból w klatce piersiowej, a także uczucie zgagi, pieczenia za mostkiem, osłabienie i zlewne poty.

Co robić w przypadku zawału?

Jak tłumaczą ratownicy, przy podejrzeniu zawału serca należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 999 (pogotowie ratunkowe). Następnie osobie z podejrzeniem zawału trzeba zapewnić dostęp świeżego powietrza. Aby to zrobić, można np. otworzyć okno.

Kolejnym krokiem jest usadzenie poszkodowanej osoby w bezpiecznej pozycji. W tym przypadku jest to pozycja półsiedząca. - Posadź ją najlepiej na płaskim podłożu tak, aby jej plecy mogły wygodnie oprzeć się o ścianę - podają stołeczni policjanci. Można również rozpiąć górne guziki koszuli tak, aby poszkodowany mógł swobodnie oddychać.

Ważne, by obserwować stan osoby z podejrzeniem zawału, czy nie ulega on pogorszeniu.

Czego nie robić w przypadku zawału serca?

Warto pamiętać również o czynnościach, których nie należy robić w przypadku zawału serca. I tak oto nie wolno:

podawać osobie z podejrzeniem zawału picia, ponieważ będzie ona skierowana na zabieg

namawiać osoby z podejrzeniem zawału ani do kaszlu, ani do wysiłku fizycznego, ponieważ to może pogorszyć jej stan

podawać leków bez konsultacji z dyspozytorem medycznym

