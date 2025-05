Co robił sprawca przed atakiem? Szokujące ustalenia

Dziwne zachowanie 22-latka

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska, 22-letni student przed atakiem był widziany w okolicy uczelni. Według relacji świadków, sprawca makabry miał się błąkać blisko budynku Uniwersytetu Warszawskiego i dziwnie zachowywać. Miał również odwiedzić jeden z pobliskich sklepów. Jak już wcześnie opisywaliśmy, do ataku doszło około godziny 18.30. Student prawa miał zaatakować 59-letnią pracownicę portierni, a potem ochroniarza. Kobieta zginęła na miejscu, z kolei mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Z najnowszych informacji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ekspert o zachowaniu studenta

- To była demonstracyjna egzekucja. To była konkretna osoba, prawdopodobnie związana z nim emocjonalnie. To była egzekucja wykonana demonstracyjnie. Przemyślana. Z zamiarem bycia widzianym - powiedział w TVN24 Paweł Moczydłowski, były szef więziennictwa w Polsce. - To mogło być pokazanie siebie jako tego, który zdobył trofeum. Może więc, wiedząc, że na miejscu zbrodni będą ludzie, chciał dokonać teatralnej rzezi - ocenił ekspert.

Żałoba na UW

W związku z tragedią czwartek został ogłoszony dniem żałoby na Uniwersytecie Warszawskim. Odwołane zostały wydarzenia organizowane przez centralę Uniwersytetu. Wywieszono czarne flagi; rektor ogłosił czwartek dniem wolnym od pracy i nauki. Przełożone zostały też Juwenalia UW. Samorząd Studentów UW poinformował, że w czwartek o godz. 13 odbędzie się uroczyste upamiętnienie zabitej portierki. Ceremonia odbędzie się przed budynkiem Auditorium Maximum.

Solidarność ze społecznością Uniwersytetu Warszawskiego po środowej tragedii wyraziły uczelnie w całej Polsce. Wiele z nich zamieściło na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych kondolencje oraz wyrazy solidarności ze społecznością UW oraz rodziną zamordowanej kobiety, a także życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla rannego pracownika UW.

Atak siekierą na Uniwersytecie Warszawskim. Nie żyje kobieta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.