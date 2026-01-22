Co stało się z pałacem, o którym huczały warszawskie salony? Szokujący finał.

Vanessa Nachabe
2026-01-22 6:37

W sercu przedwojennej Warszawy, przy ulicy Leszno, stał niegdyś pałac, który z czasem ewoluował w tętniącą życiem kamienicę. Jego historia to opowieść o przepychu, skandalach i nieubłaganym upływie czasu, zakończona tragicznym finałem.

Super Express Google News
  •  Poznaj burzliwą historię Pałacu Gorzeńskiego przy ulicy Leszno – od magnackiej rezydencji po tętniącą życiem kamienicę.
  •  Odkryj sekrety przedwojennej Warszawy, gdzie cukiernie sąsiadowały z salonami mody, a w tle rozgrywały się skandale.
  •  Dowiedz się, dlaczego ten architektoniczny skarb zniknął z mapy miasta i co zajęło jego miejsce.

Pałac Gorzeńskiego: od magnackiej rezydencji do tętniącej życiem kamienicy

Pałac Gorzeńskiego, położony na rogu Leszna i Orlej, był w XVIII wieku jedną z najbardziej imponujących budowli w okolicy. Jego początki sięgają 1779 roku, kiedy to został przejęty przez Jadwigę z Gomolińskich Dzierzbicką w ramach spłaty długu. Zbudowany z rozmachem, z dziedzińcem, dwiema bramami, stajniami, wozowniami i ogrodem, świadczył o zamożności ówczesnych elit.

W 1806 roku pałac zyskał rozgłos za sprawą księżnej Pelagii Sapieżyny Potockiej, która po burzliwym rozwodzie zamieszkała pod adresem Leszno róg Orlej. Z czasem jednak, magnacka rezydencja zaczęła podupadać. Augustyn Gorzeński, kolejny właściciel, był świadkiem jej stopniowej transformacji. Pałac został podzielony na kamienicę czynszową i oficynę pałacową, tworząc dwa odrębne adresy: Leszno 17 i 19.

Mógł zniszczyć życie Beaty Tyszkiewicz? | SŁAWOMIR KOPER | CNC

Polecany artykuł:

Świętokrzyska dawniej i dziś. Od barykady z 1944 po metro

Leszno 17 i 19: przedwojenne centrum handlu i usług

Pod numerem 17, na archiwalnej fotografii z 1940 roku, widać eklektyczną kamienicę. Na rogu mieściła się słynna cukiernia Edmunda Wagnera, gdzie unosił się zapach kawy, słodyczy i wina. Obok działał zakład fryzjerski Solnicy. Pod numerem 19 można było kupić gorset, zamówić suknię, zafarbować włosy, a w głębi posesji tętniła życiem drukarnia i warsztat neonów "Argon". W kamienicach mieszkali lekarze, adwokaci, rzemieślnicy, tworząc barwną mozaikę przedwojennej Warszawy.

Koniec pewnej epoki: zniszczenie i powojenny krajobraz

II wojna światowa brutalnie przerwała ten sielankowy obraz. Obie kamienice znalazły się w granicach getta, a choć przetrwały wojnę, ich los był przesądzony. Władze podjęły decyzję o ich zburzeniu. W miejscu eleganckiej, historycznej zabudowy, w latach 60. XX wieku, wyrósł masywny socrealistyczny blok, symbolizujący nową epokę i bezpowrotną utratę części warszawskiego dziedzictwa.

Polecany artykuł:

Świętokrzyska dawniej i dziś. Od barykady z 1944 po metro
Świętokrzyska róg Marszałkowskiej – 1944
9 zdjęć
Sonda
Interesuje Cię historia PRL stanu wojennego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LESZNO
WARSZAWA DAWNIEJ I DZIŚ