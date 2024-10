Co za słodziak! Mały jelonek w warszawskim zoo robi furorę. Ma już imię!

W warszawskim zoo urodziła się samica jednego z najmniejszych jeleni świata. W głosowaniu wygrało naprawdę słodkie imię dla małej pudu

16 lipca w warszawskim zoo urodziła się samiczka bardzo ciekawego gatunku - pudu to jedne z najmniejszych jeleni świata. W kłębie osiągają zaledwie około 4o centymetrów! Młoda pudu to córeczka zwierzaków o imionach Evy i Pitchu. Słodki jelonek pudu potrzebował imienia i zostało ono właśnie wyłonione drogą plebiscytu przez warszawskie zoo. Uczestnicy głosowania wybierali spośród kilku propozycji. Warunek był taki, by imię zaczynało się od litery "P", ponieważ wszystkie zwierzaki urodzone w tym roku w stołecznym ogrodzie zoologicznym mają imiona zaczynające się właśnie na tę literę. W konkursie wyłoniono imię Pralinka, idealne dla takiego słodziaka. Zdobyło ono aż 70 proc. głosów w finałowym głosowaniu. "Śmiało można powiedzieć, że maluszek zrobił absolutną furorę!" - piszą pracownicy warszawskiego zoo w mediach społecznościowych.

"Słodka Pralinka cieszy już nasze oko na wybiegu. Pudu to gatunek raczej nieśmiały i nieraz wymaga sporo cierpliwości w obserwacji, ale zapewniamy Was, że warto spróbować spotkać się zarówno z Pralinką, jak i jej cudownymi bliskimi. Rośnij pięknie, urocza Pralinko!" - dodaje stołeczny ogród zoologiczny w komunikacie na temat imienia dla jelonka pudu. Pudu południowy to mały ssak z rodziny jeleniowatych występujący w Ameryce Południowej. Jest drugim najmniejszym jeleniowatym świata. Samce ważą mniej niż 15 kilogramów i dorastają maksymalnie do 40 centymetrów w kłębie, samice są nieco mniejsze. Pudu żywią się roślinami, zwłaszcza częściami krzewów.

