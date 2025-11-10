Cofający autokar śmiertelnie potrącił 36-latka! Tragiczny wypadek w Ostrowi Mazowieckiej

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-10 13:28

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie (9 listopada) na ul. Kolejowej w Ostrowi Mazowieckiej. 36-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez cofający autokar. Policja, pod nadzorem prokuratora, wyjaśnia dokładne okoliczności tragedii.

  • W Ostrowi Mazowieckiej doszło do tragicznego wypadku, w którym autokar śmiertelnie potrącił pieszego.
  • 43-letni kierowca autokaru, cofając, najechał na 36-letniego mężczyznę.
  • Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Dowiedz się więcej o tej tragedii.

Jak podaje portal Miejski Reporter, w niedzielę 9 listopada, po godz. 17.00, na ul. Kolejowej w Ostrowi Mazowieckiej doszło do tragicznego wypadku. Kierujący autokarem, 43-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, podczas cofania potrącił 36-letniego pieszego. Mężczyzna również pochodził z tego samego powiatu. Niestety, mimo natychmiastowej pomocy medyków, jego życia nie udało się uratować.

- Doszło do tragicznego wypadku z udziałem kierującego autokarem trzeźwego 43-latka z powiatu ostrowskiego, który podczas cofania potrącił śmiertelnie 36-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego – przekazała asp. Marzena Laczkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej, cytowana przez Miejski Reporter.

Śmiertelne potrącenie przez autokar. Nie żyje 36-latek
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pieszy znajdował się na jezdni za cofającym autokarem. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, w jakich dokładnie okolicznościach doszło do tragedii ani dlaczego mężczyzna znalazł się w tym miejscu.

Na miejscu pracowali policjanci z Ostrowi Mazowieckiej pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie szczegółowego przebiegu i przyczyn wypadku.

OSTRÓW MAZOWIECKA