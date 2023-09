Czarna seria na drogach. Trzy dramatyczne wypadki. Są zabici

i Autor: policja Czarna seria na drogach w Radomiu. Trzy dramatcyzne wypadki. Są zabici

Tragedia!

Czarna seria na drogach w Radomiu. Trzy dramatyczne wypadki. Są zabici

mk 23:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To był czarny dzień na radomskich drogach. Doszło do aż trzech nieszczęśliwych wypadków. Najpierw w Wojciechowie w wypadku śmierć poniósł motorowerzysta, a po niespełna dwóch godzinach w Modrzejowicach w wyniku poniesionych zginął motocyklista. W trzecim zdarzeniu ucierpiały dwie rowerzystki. Polcijanci wyjaśniają, jak doszło do tych tragedii.