Czarna seria w Warszawie. Nie żyje dwoje dzieci. Zmarły w ciągu jednej godziny

Czarną seria w Warszawie. W ciągu zaledwie jednej godziny służby ratunkowe interweniowały w dwóch dramatycznych przypadkach, w których zmarło dwoje dzieci. Pierwsza tragedia rozegrała się w Ursusie, druga miała miejsce w Wilanowie.

Śmierć 7-latka w Ursusie. Zachłysnął się żelkami?

Pierwszy sygnał o tragedii dotarł do służb ratunkowych dziś około godziny 7. W warszawskim Ursusie doszło do dramatycznej sytuacji z udziałem 7-letniego chłopca. Według wstępnych ustaleń, dziecko miało zachłysnąć się żelkami, co wywołało zatrzymanie akcji krążenia.

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie podjęli desperacką walkę o życie dziecka.

„Walka o jego życie trwała przez ponad godzinę” – przekazali ratownicy. Niestety, mimo ich wysiłków, chłopca nie udało się uratować. Informację potwierdziła asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji, która dodała, że policjanci są na miejscu, a działania prowadzone są pod nadzorem prokuratura.

Druga śmierć w ciągu godziny

Zaledwie kilkadziesiąt minut później, około godziny 8, w Wilanowie, rozegrał się kolejny dramat. Tym razem ofiarą była 16-letnia dziewczyna, która, jak podają służby, spadła z wysokości około 10 metrów. Przyczyny upadku nie są jeszcze znane i stanowią przedmiot intensywnego śledztwa. Na miejsce zdarzenia również wezwano pogotowie. Ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do reanimacji. „Walka o jej życie trwała około 40 minut” – poinformowali przedstawiciele służb ratunkowych. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne, a dziewczyna zmarła na miejscu.

